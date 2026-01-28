La chaîne de cafés Dutch Bros progresse avant l'ajout d'une nouvelle chaîne de cafés dans le S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Dutch Bros BROS.N ont augmenté de 5,1 % en début de marché pour atteindre 60,75 $, la chaîne de cafés étant sur le point de rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX la semaine prochaine ** BROS remplacera PotlatchDeltic PCH.O dans l'IDX à partir du lundi 2 février, a annoncé S&P Dow Jones Indices mardi en fin de journée ** Rayonier Inc RYN.N s'apprête à fusionner avec PotlatchDeltic, une société de placement immobilier spécialisée dans le bois

** La société basée à Tempe, Arizona, a ~164,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 9,5 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont baissé de ~6% pour commencer 2026 après un gain de 17% l'année dernière

** 19 analystes sur 21 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 75,50 $, selon les données de LSEG