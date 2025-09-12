La chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar lève 294 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'ancien chef de l'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat à l'issue d'un procès historique, malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur. Le secrétaire ...
Donald Trump a appelé jeudi ses partisans à répondre de manière non violente à l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, les autorités recherchant toujours le meurtrier dans des Etats-Unis en proie à un regain de violence politique. Plus de 24 heures ...
Nostalgique assumé de la dictature, il a multiplié les défis aux institutions quand il présidait le Brésil. Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro a toujours juré n'être "jamais sorti du cadre de la Constitution". Le capitaine ...
Les commémorations du 11 septembre 2001, anniversaire traditionnellement consensuel et transpartisan aux Etats-Unis, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. Le porte-drapeau ...
