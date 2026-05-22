La chaîne australienne Guzman y Gomez se retire des États-Unis, renonçant à un pari stratégique pour sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le titre Guzman affiche une hausse pouvant atteindre 20 %

* Le titre a perdu plus de 30 % depuis son introduction en bourse en 2024

* GYG va subir une perte ponctuelle de 30 à 40 millions de dollars dans ses résultats de 2026

(Reformulation du paragraphe 1, ajout des variations du cours de l'action et des citations d'analystes aux paragraphes 4 à 6, commentaires issus de la conférence téléphonique avec les analystes au paragraphe 8) par Rajasik Mukherjee et Byron Kaye

La chaîne australienne Guzman y Gomez

GYG.AX ,chaîne de restaurants à thème mexicain dont les projets de croissance mondiale avaient alimenté une introduction en bourse retentissante, a annoncé qu'elle se retirait des États-Unis en raison de mauvaises ventes, marquant ainsi un repli d'un marché très convoité dans un contexte d'inflation galopante.

Cette décision marque un revirement brutal par rapport aux assurances données par la société en février dernier, selon lesquelles elle comptait rester sur ce marché de 350 millions de personnes, où son concurrent Chipotle CMG.N possède quelque 4 000 restaurants. GYG envisageait un déploiement progressif à partir de Chicago, tout en visant à égaler le nombre de restaurants de McDonald's en Australie.

Mais les États-Unis restaient un défi , car les coûts du carburant, des denrées alimentaires et de la main-d'œuvre pesaient sur les marges, et les analystes avaient commencé à qualifier ce marché de négatif pour les bénéfices à court terme et les actions, qui se négociaient en dessous de leur prix d'émission de 2024.

L'action GYG a bondi de près d'un cinquième après l'annonce du retrait des États-Unis et affichait toujours une hausse de 14 % à 20,61 dollars australiens en milieu de séance, en dessous du prix d'émission de 22,00 dollars australiens, les analystes ayant révisé leurs prévisions pour tenir compte d'un marché potentiel total plus restreint, mais aussi de l'absence de pertes futures aux États-Unis.

“Les perspectives de succès de l'activité aux États-Unis étaient très faibles, et les pertes de cette activité pesaient sur les résultats du groupe; ce retrait plus rapide que prévu est donc positif”, a déclaré Michael Toner, analyste chez RBC Capital Markets.

La veille, Michael Toner avait indiqué dans une note à ses clients que le retrait des États-Unis aurait un effet positif de 15 % sur la marge brute de GYG.

Le co-directeur général Steven Marks a déclaré dans un communiqué que la dynamique de croissance des ventes attendue ne s'était pas concrétisée et que l'entreprise avait besoin de “beaucoup plus de temps et de capitaux” pour se développer aux États-Unis.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier de GYG, Erik Du Plessis, a refusé de commenter l'impact de la guerre en Iran sur l'économie américaine, se contentant de dire qu'“il se passe manifestement beaucoup de choses sur les marchés”, ce que la société avait pris en compte dans ses prévisions.

La société a indiqué qu'elle subirait également une perte ponctuelle comprise entre 30 et 40 millions de dollars dans ses résultats pour l'exercice clos en juin, sous réserve d'audit, ajoutant que ces coûts ne devraient pas affecter son solde du dividende pour 2026.

La société a ajouté qu’elle prévoyait un bénéfice avant impôts sous-jacent d’environ 85 millions de dollars australiens pour l’Australie sur l’année, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente.

(1 $ = 1,3986 dollar australien)