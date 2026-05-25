La chaîne australienne Guzman y Gomez est poursuivie aux États-Unis pour n'avoir pas informé son personnel de la fermeture, selon les allégations

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Un groupe d'employés américains a poursuivi en justice la société Guzman y Gomez GYG.AX , cotée à la Bourse de Sydney, devant un tribunal de l'Illinois, alléguant que la chaîne de restauration rapide à thème mexicain n'avait pas prévenu son personnel avant de fermer tous ses restaurants de Chicago, selon un document judiciaire rendu public lundi.

Guzman y Gomez, une chaîne de restaurants à thème mexicain dont les projets de croissance mondiale ont alimenté une introduction en Bourse spectaculaire en 2024, a annoncé la semaine dernière qu'elle se retirait du marché américain en raison de mauvaises ventes.

"GYG a connaissance de la procédure judiciaire engagée aux États-Unis, et nous sommes convaincus d’avoir rempli toutes nos obligations légales envers nos employés américains. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires sur cette affaire", a déclaré un porte-parole à Reuters.

La plainte allègue que l'entreprise a définitivement fermé ses six sites de la région de Chicago jeudi dernier et a immédiatement licencié le personnel sans préavis. Les employés n'ont été informés de la fermeture que tard dans la soirée, via une plateforme de messagerie interne.

La plainte estime qu'environ 500 employés pourraient être touchés par ces fermetures soudaines, selon le document judiciaire.

Les plaignants réclament 60 jours de salaires et d'avantages sociaux impayés en vertu des lois fédérales et étatiques sur la notification de l'ajustement et de la reconversion des travailleurs (Worker Adjustment and Retraining Notification Acts), ainsi qu'une amende civile maximale prévue par la loi, entre autres.

L'action Guzman a bondi de plus de 10 % à l'ouverture lundi avant de céder ses gains pour s'échanger à un cours stable de 19,805 dollars australiens à 05h43 GMT, tout en restant en hausse de 24 % depuis l'annonce de son retrait du marché américain vendredi.