La CFTC américaine sollicite des commentaires sur les dérivés informatiques alors que la demande en matière d'IA ne cesse de croître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a annoncé mercredi qu’elle sollicitait l’avis du public sur les contrats dérivés liés à la puissance de calcul, alors que l’essor de l’intelligence artificielle stimule la demande de nouveaux produits financiers liés à la puissance de calcul.

Cette demande constitue une première étape de la part de l'autorité de régulation des produits dérivés vers la mise en place de règles pour ces marchés, qui pourraient aider les entreprises et les investisseurs à gérer le coût et la disponibilité de la puissance de calcul, un facteur essentiel pour l'intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Les investisseurs de Wall Street se ruent depuis des années sur le secteur de l’IA, misant sur les entreprises et les actifs susceptibles de tirer profit de l’adoption rapide de cette technologie.

* L’autorité de régulation des produits dérivés a indiqué qu’elle sollicitait des commentaires sur les marchés au comptant de la puissance de calcul, la surveillance des marchés et les préoccupations liées à la manipulation, la protection des clients et les contrats à terme perpétuels sur la puissance de calcul.

* “Les États-Unis ne peuvent pas remporter la course à l’IA sans un marché des produits dérivés solide dédié à la puissance de calcul”, a déclaré Michael Selig, président de la CFTC, dans un communiqué.

* “Cet appel à commentaires constitue la première étape vers l’établissement de règles claires pour les marchés américains de la puissance de calcul”, a-t-il ajouté.

* L’expansion rapide de l’IA a accru la demande en puissance de calcul, soulevant des questions sur la manière dont les entreprises peuvent se couvrir contre les risques liés aux coûts et à la disponibilité de la puissance de calcul.