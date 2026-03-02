 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La CFTC américaine nomme un ancien procureur et avocat spécialisé dans les cryptomonnaies à la tête de ses services de répression
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a annoncé lundi que l'ancien procureur David Miller deviendra son principal responsable de l'application de la loi, alors que l'agence se prépare à assumer une plus grande surveillance des crypto-monnaies et des marchés de prédiction.

Cryptoactif
Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank