La CFTC américaine nomme un ancien procureur et avocat spécialisé dans les cryptomonnaies à la tête de ses services de répression

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a annoncé lundi que l'ancien procureur David Miller deviendra son principal responsable de l'application de la loi, alors que l'agence se prépare à assumer une plus grande surveillance des crypto-monnaies et des marchés de prédiction.