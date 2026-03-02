La CFTC américaine nomme un ancien procureur et avocat spécialisé dans les cryptomonnaies à la tête de ses services de répression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a annoncé lundi que l'ancien procureur David Miller deviendra son principal responsable de l'application de la loi, alors que l'agence se prépare à assumer une plus grande surveillance des crypto-monnaies et des marchés de prédiction.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer