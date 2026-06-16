La cession par Apollo du plus grand exploitant privé de clubs de golf aux États-Unis témoigne d'une reprise des opérations de fusion-acquisition dans le secteur des clubs de luxe

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* KSL a racheté Invited Clubs pour environ 3 milliards de dollars, confirmant ainsi une information précédemment publiée par Reuters

* Les données de Reuters montrent que la valeur des transactions concernant les clubs de golf et les clubs privés a atteint cette année son plus haut niveau depuis dix ans

* L'Ebitda annuel d'Invited a plus que doublé sous la houlette d'Apollo, selon une source

par Abigail Summerville

La forte hausse des adhésions aux clubs de golf aux États-Unis après la pandémie de COVID-19 donne lieu à d’importantes transactions pour les exploitants de clubs privés destinés à une clientèle aisée, comme en témoigne la vente, la semaine dernière, par Apollo Global Management APO.N du plus grand exploitant de country clubs privés d’Amérique du Nord. Réputé pour gérer des clubs de golf prestigieux tels que le Firestone Country Club à Akron, dans l’Ohio, et le TPC Craig Ranch à McKinney, au Texas, Invited Clubs a annoncé sa cession à KSL Capital Partners, confirmant ainsi une information précédemment publiée par Reuters concernant cette transaction d’environ 3 milliards de dollars, dette comprise.

“Après la COVID, on observe manifestement un regain d’intérêt pour cette mentalité FOMO ou YOLO; la tendance à dépenser son argent pour des expériences plutôt que pour des objets n’a jamais été aussi répandue que dans le cas d’une adhésion à un country club pour toute la famille”, a déclaré Daniel Cohen, associé chez Apollo, en référence à la “peur de passer à côté” (FOMO) et à la mentalité “on ne vit qu’une fois” (YOLO). Apollo avait racheté Invited il y a près d’une décennie.

Le volume des fusions-acquisitions, mesuré en fonction de la taille des opérations, dans le secteur des clubs de golf et des clubs privés a atteint cette année son plus haut niveau depuis au moins une décennie, selon les données compilées par Reuters.

LA CONFIDENTIALITÉ JUSTIFIE DES TARIFS ÉLEVÉS

Les adhésions à des clubs privés peuvent s’élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, certains facturant des frais d’adhésion de 100 000 dollars ou plus. Les membres ne paient pas ces frais uniquement pour les prestations; l’intimité et l’exclusivité ont souvent autant de valeur aux yeux des ultra-riches. La fortune nette moyenne des quelque 140 000 membres d’Invited s’élève à environ 3 millions de dollars, selon une source proche de l’entreprise. Soho House, par exemple, a été rachetée cette année par un groupe comprenant MCR Hotels et Apollo, dans le cadre d’une opération de 2,7 milliards de dollars, après avoir peiné à dégager des bénéfices et perdu son caractère exclusif en tant que société cotée en bourse, qui avait considérablement augmenté le nombre de ses membres et publiait des résultats trimestriels. Concert Golf, qui exploite 39 clubs à travers les États-Unis, a été racheté l’année dernière par Bain Capital pour plus de 1,3 milliard de dollars, dette comprise. KKR KKR.N étudie actuellement la vente de The Bay Club Company , une chaîne de clubs privés de la côte ouest proposant des prestations allant des services de spa aux parcours de golf, a rapporté Reuters en mai.

LES DÉPENSES LIÉES AUX EXPÉRIENCES ALIMENTENT L'ESSOR DU GOLF

Le golf était en déclin avant la pandémie en raison du vieillissement de la population, mais il a attiré de nouveaux joueurs qui y voyaient le sport idéal pour respecter la distanciation sociale — et ces nouveaux passionnés sont restés fidèles à ce sport. La chaîne de divertissement Topgolf, évaluée à 1,1 milliard de dollars après l’acquisition d’une participation majoritaire par Leonard Green & Partners cette année, a également contribué à initier les jeunes à ce sport.

L’année dernière, les joueurs ont dépensé 37 % de plus sur les parcours de golf qu’ils ne le faisaient en moyenne avant la pandémie, se classant juste derrière le secteur des croisières et devant d’autres activités de loisirs telles que les parcs d’attractions et la navigation de plaisance, selon les données agrégées de la Bank of America relatives aux cartes de débit et de crédit.

“L’économie de l’expérience se porte bien, et nous considérons le golf comme l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance”, indique le rapport de la banque, publié en mars.

La cession par Apollo d’Invited Clubs, qui compte plus de 150 établissements, à KSL constitue la plus importante transaction concernant des clubs privés depuis le début de l’année.

KSL avait déjà détenu cette société, anciennement connue sous le nom de ClubCorp, de 2006 à 2013, l’ayant rachetée pour 1,8 milliard de dollars avant de l’introduire en bourse sept ans plus tard. Apollo avait retiré Invited de la cote en 2017 pour une valeur d’entreprise de 2,2 milliards de dollars, dette comprise. Puis la pandémie a frappé et la société a dû annuler tous les mariages et autres grands événements.

LES ADHÉSIONS FONT PREUVE DE RÉSILIENCE

Les revenus liés aux adhésions aux clubs de golf ont tendance à être stables, a expliqué M. Cohen, ce qui signifie qu’ils constituent des sources de revenus fiables et récurrentes que les clients annulent rarement.

“Pour beaucoup de personnes qui sont membres de country clubs, cela représente toute leur vie sociale”, a-t-il ajouté. Même les adhésions au club d’Invited au Texas n’ont pas faibli lorsque le marché pétrolier s’est effondré au milieu des années 2010, contrairement à ce que certains craignaient compte tenu de la mauvaise santé économique de l’État, a-t-il précisé.

Ce phénomène s’est également vérifié pendant la pandémie. Le nombre d’adhésions aux clubs de golf d’Invited a augmenté entre 2019 et 2021. L’entreprise a également transformé certains de ses courts de tennis en terrains de pickleball et acheté des centaines de chauffages d’extérieur en mars 2020.

“À l’arrivée de l’automne, alors que le virus était manifestement toujours omniprésent, les clubs ont pu rouvrir et proposer de nombreuses activités en plein air”, a déclaré M. Cohen. Apollo a préparé Invited Clubs en vue d’une nouvelle introduction en bourse, a rapporté Reuters en décembre, mais a tout de même cherché à céder cet actif. Sous la houlette d’Apollo, le résultat d’exploitation annuel d’Invited avait plus que doublé pour dépasser les 350 millions de dollars, sans compter les clubs et activités cédés, a indiqué une source proche de l’entreprise.

Et, fait rare, l’ancien propriétaire d’Invited, KSL, est revenu pour racheter l’entreprise.

KSL n’a pas souhaité faire de commentaire pour cet article.

Un porte-parole d’Invited Clubs a déclaré: “Alors que nous poursuivons notre collaboration avec KSL Capital Partners, nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie de croissance, l’investissement dans nos clubs et l’expérience de nos adhérents, ainsi que la création de valeur à long terme pour nos adhérents, nos employés et nos communautés.”