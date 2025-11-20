La Central Bancompany évaluée à 5,26 milliards de dollars lors de ses débuts décevants sur le Nasdaq

Les actions de Central Bancompany

CBC.O ont augmenté de 5 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à la banque américaine une évaluation de 5,26 milliards de dollars.