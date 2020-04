Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CDU repoussera sans doute à décembre l'élection de son dirigeant Reuters • 14/04/2020 à 09:43









BERLIN, 14 avril (Reuters) - L'Union chrétienne-démocrate allemande (CDU), le parti de la chancelière Angela Merkel, va sans doute repousser à décembre la date du scrutin qu'elle doit organiser pour choisir un nouveau dirigeant, a déclaré mardi sa dirigeante actuelle, Annegret Kramp-Karrenbauer, à l'agence DPA. La formation conservatrice doit choisir son nouveau chef de file à la suite de la démission début février d'Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée "AKK" et dauphine désignée d'Angela Merkel. Un congrès extraordinaire prévu le 25 avril à Berlin a été annulé à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. "Nous espérons bien sûr que la situation évoluera de manière à ce que nous puissions organiser en décembre un congrès du parti en décembre à Stuttgart", a-t-elle déclaré à DPA. (Madeline Chambers; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

