La CDP italienne s'oppose à la vente de la majorité des activités de services bancaires de Nexi, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CDP ouverte à la coopération avec les actionnaires minoritaires

TPG a offert environ 1 milliard d'euros pour acheter des actifs, selon une source

Les entreprises de paiement sont confrontées à la pression croissante des "fintechs"

par Giuseppe Fonte et Elvira Pollina

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s'oppose à la vente par le groupe de paiement Nexi

NEXII.MI d'une participation majoritaire dans son activité de solutions bancaires numériques au fonds de capital-investissement américain TPG, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier.

Nexi, dont CDP est le deuxième investisseur avec une participation de 19,14%, a reçu la semaine dernière une offre de TPG pour plusieurs actifs de sa division qui fournit des services numériques aux banques.

Les sociétés de paiement telles que Nexi sont confrontées à la pression croissante des rivaux fintech et des plateformes de paiement instantané qui érodent leur part de marché et compriment leurs marges.

Les actions de Nexi s'échangent près de leur niveau le plus bas, à un peu plus de 4 euros (4,66 $), ce qui lui confère une capitalisation boursière de près de 5 milliards d'euros. Sa valeur a culminé à plus de 20 milliards d'euros en juillet 2021 en raison d'une augmentation des paiements numériques due à une pandémie.

CDP est prête à coopérer avec des investisseurs désireux de soutenir Nexi dans le développement de ses actifs, mais seulement s'ils prennent des participations minoritaires, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison de la sensibilité de la situation.

CDP, TPG et Nexi se sont tous refusés à tout commentaire.

Les gouvernements européens considèrent depuis longtemps les paiements numériques comme un secteur stratégique. La semaine dernière, la banque d'investissement française Bpifrance a joué un rôle clé dans la coordination d'une injection de fonds pour aider à stabiliser Worldline WLN.PA , le concurrent de Nexi.

Et pour promouvoir la souveraineté numérique de l'Europe et réduire sa dépendance à l'égard d'acteurs américains tels que Visa V.N , la Banque centrale européenne travaille sur une version numérique de la monnaie unique européenne.

Nexi a déclaré que l'offre de TPG était soumise à des conditions, sans révéler la valeur de l'offre, bien qu'une tierce personne ayant connaissance de l'affaire ait déclaré que la société américaine avait offert environ 1 milliard d'euros pour les actifs.

La CDP et les principaux responsables du gouvernement italien s'opposent à ce que Nexi cède entièrement l'activité de solutions bancaires, compte tenu de son importance stratégique, ont ajouté les sources.

Cette division comprend le réseau interbancaire national italien, une infrastructure qui s'étend sur plus de 200 000 km et qui est reliée à la Banque d'Italie pour le règlement des transactions bancaires.

Elle fournit également des solutions technologiques pour l'open banking, les services bancaires aux entreprises et les systèmes de compensation interbancaire. L'année dernière, elle a généré un bénéfice de base de 155 millions d'euros.

Nexi était en pourparlers pour vendre l'activité au fonds d'infrastructure italien F2i pour 700 à 800 millions d'euros en 2023, mais les parties n'ont pas pu parvenir à un accord, selon des sources antérieures. (1 dollar = 0,8575 euro)