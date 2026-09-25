La CDC s'allège au capital de Planisware

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 septembre, par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et CDC Tech Premium qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Planisware, à la suite d'une cession d'actions sur le marché par CDC Croissance.

L'institution financière publique a précisé détenir, indirectement, 3 439 450 actions Planisware représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 2,95% des droits de vote de cet éditeur de logiciels SaaS destinés aux entreprises.