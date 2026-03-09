La CDC dépasse les 10% des droits de vote de Worldline
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:58
L'institution financière publique a précisé détenir, directement et indirectement, 20 706 821 actions Worldline représentant 33 183 891 droits de vote, soit 7,29% du capital et 10,10% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
La CDC envisage, en fonction des conditions de marché, de poursuivre ses acquisitions d'actions, d'acquérir des DPS sur le marché ou de souscrire à l'augmentation de capital de la société avec maintien du DPS décidée par l'AGE du 8 janvier.
Elle n'envisage pas de prendre le contrôle de Worldline, ni de demander la nomination de membres au conseil d'administration de la société.
Valeurs associées
|1,3685 EUR
|Euronext Paris
|-2,60%
