La Caroline du Sud pourrait déclarer la fin de l'épidémie de rougeole d'ici le 26 avril, selon un responsable sanitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des détails sont ajoutés tout au long du texte) par Siddhi Mahatole et Mariam Sunny

La Caroline du Sud pourrait déclarer la fin de l'épidémie de rougeole en cours d'ici le 26 avril si aucune autre infection n'est signalée, a déclaré le principal épidémiologiste de l'État lors d'une réunion d'information mercredi.

Voici quelques détails:

* Le nombre total de cas de rougeole s'élève toujours à 997, aucun nouveau cas n'ayant été signalé dans l'État depuis une semaine, a déclaré la Dre Linda Bell, épidémiologiste de Caroline du Sud.

* L'épidémie, qui a débuté en octobre et qui est la plus importante du pays depuis des décennies, s'est ralentie, grâce à de solides efforts de vaccination.

* "La possibilité que nous mettions fin à cette épidémie et que la rougeole soit à nouveau introduite à partir d'une source extérieure reste un risque et c'est pourquoi nous resterons vigilants en ce qui concerne la surveillance de tous les cas", a déclaré la Dre Bell.

* Le département de la santé publique de Caroline du Sud a indiqué que deux personnes restaient en quarantaine et qu'aucune n'était actuellement en isolement.

* Selon les directives de l'État et du gouvernement fédéral, les épidémies de rougeole ne sont déclarées terminées qu'après 42 jours sans nouvelle infection, soit le double de la période d'incubation de 21 jours, ce qui indique que la transmission a été stoppée.

* Trois enquêteurs du service d'intelligence épidémiologique des Centres de contrôle et de prévention des maladies ont été déployés sur le site au début du mois pour aider à analyser les données massives générées afin de mieux comprendre les chaînes de transmission.