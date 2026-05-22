La Caroline du Nord poursuit la société vietnamienne VinFast en justice pour le retard pris par son projet de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de VinFast aux points 4, 5 et 9)

L'État de Caroline du Nord a intenté une action en justice contre le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast VFS.O pour ne pas avoir respecté ses engagements concernant la construction d'une usine de véhicules électriques et de batteries dans l'État, a déclaré le procureur général Jeff Jackson dans un communiqué.

* Selon le communiqué publié jeudi, VinFast a abandonné depuis plus d'un an les travaux sur le site de 712 hectares (1 759 acres) situé dans le comté de Chatham.

* VinFast avait auparavant obtenu une licence pour construire l'usine, s'engageant à créer 7 500 emplois et à investir plus de 3 milliards de dollars en Caroline du Nord, précise le communiqué.

* “VinFast a manqué à ses engagements envers l'État, et l'inaction persistante de VinFast ne laisse présager qu'un nouveau manquement imminent”, a-t-il déclaré.

* VinFast a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas encore reçu de documents officiels de la part de l'État.

* “Les contrats avec les entrepreneurs ont déjà été signés, et les travaux de construction devraient débuter sous peu, conformément au calendrier prévu”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

* En 2022, VinFast avait déclaré que l'usine aurait une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules. En 2024, l'entreprise a annoncé qu'elle repousserait la mise en service de l'usine à 2028 en raison des incertitudes du marché.

* La Caroline du Nord devrait être autorisée à exercer son option d'achat du terrain pour un futur constructeur et souhaite se voir rembourser les 80 millions de dollars alloués à VinFast pour la préparation du site, précise le communiqué.

* VinFast avait initialement prévu que l'usine soit opérationnelle au 1er juillet de cette année, mais avait ensuite déclaré qu'elle ne pourrait pas l'être avant 2028, selon le communiqué.

* Le constructeur de véhicules électriques a déclaré dans le communiqué que les récents changements dans les politiques américaines relatives à l'industrie des véhicules électriques avaient eu un impact sur le calendrier du projet, nécessitant plus de temps “pour évaluer les conditions de mise en œuvre appropriées”.

* VinFast a annoncé la semaine dernière qu'elle vendrait son activité de fabrication vietnamienne pour 13,3 billions de dongs (506 millions de dollars) à un groupe d'investisseurs qui prendra également en charge environ 6,9 milliards de dollars de dette.

* Les actions de Vingroup, la société mère de VinFast, ont chuté de 3,5 % vendredi matin à Hanoï.