La Capssa choisit Ofi Invest AM pour gérer un nouveau fonds monétaire dédié

(AOF) - Ofi Invest Asset Management annonce que la Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (Capssa) a choisi de lui confier la création et la gestion d'un nouveau fonds monétaire dédié. Ce fonds, lancé le 15 avril, répond à des contraintes spécifiquement énoncées par la Capssa en matière d'exclusions liées au conflit en Ukraine, en suivant les recommandations de l'Université de Yale.

L'Université américaine publie en effet une liste régulièrement mise à jour des entreprises internationales encore présentes, partiellement ou totalement, en Russie malgré les sanctions internationales. Cette liste est utilisée pour filtrer les investissements monétaires du fonds.

Tout nouvel investissement doit ainsi passer le filtre Yale, et aucun investissement n'est autorisé sur des titres classés dans les catégories C, D et F (les pires notations).

La Capssa a investi 100 millions d'euros au lancement de ce fonds Club Monétaire Responsable Y - Y faisant référence à Yale - qui est susceptible d'accueillir d'autres investisseurs se reconnaissant dans sa stratégie de gestion.