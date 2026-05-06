La capitalisation boursière de Samsung Electronics dépasse les 1 000 milliards de dollars après la flambée des actions américaines du secteur des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires sur TSMC et les actions américaines)

La capitalisation boursière des actions ordinaires de Samsung Electronics 005930.KS a dépassé 1000 milliards de dollars mercredi, faisant de l'entreprise la deuxième société asiatique après TSMC 2330.TW à franchir ce cap.

Samsung Electronics, premier fabricant mondial de puces mémoire, a vu sa valeur boursière atteindre 1 500 000 milliards de wons (1 030 milliards de dollars) en début de séance à Séoul mercredi , dans le sillage des fortes hausses enregistrées pendant la nuit aux États-Unis par les actions liées à l'IA .

Les actions du géant sud-coréen des puces électroniques ont progressé de 12 % à 9 h 52 (00 h 52 GMT) à Séoul, surpassant la hausse de5 ,4 %de l'indice de référence Kospi .

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux records mardi, portés par Intel INTC.O et d'autres titres liés à l'IA, alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tenait et que les investisseurs se concentraient sur les solides résultats trimestriels. (1 $ = 1 458,2000 wons)