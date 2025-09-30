 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La capitalisation boursière de Nvidia atteint le niveau record de 4,52 trillions de dollars
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2,3 % pour atteindre un niveau record, portant la valeur de marché du fabricant de puces spécialiste de l'IA à 4,52 trillions de dollars après que Citigroup a relevé ses prévisions de dépenses des Big Tech en matière d'intelligence artificielle

** Citi a relevé son objectif de cours pour NVDA à 210 $ contre 200 $, par rapport au prix actuel de 186,90 $ ** Les analystes de Citi ont relevé leurs prévisions pour les dépenses d'infrastructure liées à l'IA par les géants de la technologie pour dépasser 2,8 trillions de dollars jusqu'en 2029, contre 2,3 trillions de dollars estimés précédemment, citant des investissements précoces agressifs par les hyperscalers et l'appétit croissant des entreprises

** Avec les gains de mardi, NVDA est maintenant en hausse de 39% depuis le début de l'année

** NVDA se négocie à ~32x les bénéfices à terme, en dessous de son PE à terme sur cinq ans de 40x, selon LSEG

