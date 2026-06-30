La canicule menace de faire battre des records de consommation sur le réseau électrique américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste sur la tension sur le réseau aux paragraphes 2, 4 et 5)

* PJM prévoit un record historique de la demande estivale pour jeudi

* Les réseaux régionaux américains sont déjà mis à rude épreuve par la demande des centres de données et des véhicules électriques

par Tim McLaughlin

Les réseaux électriques américains sont confrontés cette semaine à une vague de chaleur torride sur la côte Est et le Midwest, qui devrait battre les records de demande estivale, mettant à rude épreuve des systèmes déjà poussés à leurs limites par la forte hausse de la consommation d’énergie des centres de données et des véhicules électriques. Le risque de coupures de courant tournantes devrait augmenter jusqu’à jeudi, car la chaleur extrême met à rude épreuve les centrales à charbon et à gaz vieillissantes, poussées à répondre à une demande en forte hausse. Les températures élevées provoquent également un affaissement et une surchauffe des lignes de transport déjà saturées, ont indiqué des analystes du secteur. PJM Interconnection, le plus grand réseau régional desservant 67 millions de clients, prévoit une demande électrique estivale record de 166,3 gigawatts pour jeudi soir, selon les dernières prévisions de l’opérateur du réseau. Le record historique de demande estivale de PJM, établi en 2006, s’élève à 165,6 GW. La plupart des sources de production au sein de PJM et dans d’autres régions présentent des inconvénients en cas de conditions météorologiques extrêmes, ce qui explique pourquoi un ensemble diversifié de ressources énergétiques est essentiel à la fiabilité du réseau, a déclaré Nikhil Kumar, directeur de programme chez Gridlab.

"Certaines centrales à charbon, en particulier, souffrent de problèmes de rendement et de pertes de capacité en raison des températures élevées", a déclaré M. Kumar. "En cas de chaleur extrême, la dégradation à long terme constitue un problème pour les centrales à charbon, l’usure accrue rendant ces installations moins fiables", a-t-il ajouté.

La planification de PJM pour cet été inclut ce qu’il a décrit comme des "scénarios peu probables mais plausibles pouvant atteindre 169 GW de demande".

L’opérateur régional du réseau dessert 67 millions de clients dans la région du Mid-Atlantic, dans le Sud et à Washington D.C. PJM indique disposer d’une capacité de production d’environ 180,2 GW pour répondre à la demande, ainsi que de 8 GW provenant de programmes qui rémunèrent les clients qui réduisent volontairement leur consommation d’électricité en cas d’urgence du réseau.

Les températures devraient dépasser les 100 °F (38 °C) de Boston à Washington, D.C., à proximité du vaste pôle de centres de données de Virginie du Nord, ce qui entraînera une forte hausse de la demande en climatisation qui mettra encore davantage à rude épreuve les réseaux électriques à l’approche des célébrations du 4 juillet.

"Lorsque les températures et l’humidité grimpent en flèche, l’augmentation de la demande en climatisation peut mettre à rude épreuve les ressources de production et de transport d’électricité", a averti le NYISO, l’opérateur du réseau de l’État de New York. La demande de pointe à New York devrait avoisiner les 32 GW jeudi, soit un peu moins que le record de près de 34 GW, selon les prévisions publiées lundi par le NYISO.

Par ailleurs, la demande d’électricité au sein du MISO, l’opérateur régional du réseau couvrant 15 États américains du Midwest et du Sud, devrait menacer le record de demande de pointe de 127,1 GW, selon les prévisions du Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Pour répondre à cette demande de pointe, le MISO s’appuiera sur le PJM, dont les dirigeants se sont montrés prudents quant à la manière dont l’opérateur gérera ce qu’ils qualifient de "décalage fondamental entre la vitesse à laquelle la demande croît et celle à laquelle de nouvelles capacités de production peuvent être construites et raccordées au réseau".

"La région est confrontée à la fois à des centres de données hyperscale qui alourdissent la charge à un rythme sans précédent, à des mises hors service accélérées de capacités de production, motivées par des considérations politiques et économiques, et à de nouvelles centrales électriques dont la construction prend désormais environ deux fois plus de temps et coûte deux fois plus cher qu’il y a dix ans", a déclaré PJM dans un rapport publié en mai.

Cela signifie que PJM fonctionne avec une marge de manœuvre très réduite face aux mises hors service de centrales électriques et à la congestion persistante des lignes de transport.

Lundi soir, par exemple, la pression exercée sur PJM était évidente, les prix de gros de l’électricité en temps réel ayant grimpé à plus de 1.600 dollars par mégawattheure, contre moins de 40 dollars par MWh plus tôt dans la journée. Le prix en soirée reflétait une forte congestion sur les lignes à haute tension pendant les pics de consommation électrique.