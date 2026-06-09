La campagne en faveur du commerce menée par Mark Carney se heurte à la réalité de la dépendance vis-à-vis des États-Unis

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* L'accès du Canada à l'AEUMC reste le principal atout de sa stratégie visant à attirer les investisseurs étrangers

* Les constructeurs automobiles japonais, suédois et sud-coréens font pression pour conserver leur accès aux marchés américains via le Canada

* Le Canada se concentre sur les accords commerciaux dans le Pacifique, mais les dirigeants asiatiques continuent de privilégier l'accès aux marchés américains

par Promit Mukherjee

Le Premier ministre canadien Mark Carney a attiré l'attention du monde entier en défendant l'idée d'une alliance de puissances économiques de taille moyenne qui opérerait en dehors des États-Unis de Donald Trump, de plus en plus protectionnistes.

Pourtant, la volonté de Carney de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis se heurte à une réalité tenace: l'accès aux marchés américains reste un élément crucial de l'attrait du Canada pour ses partenaires commerciaux potentiels, selon des entretiens menés auprès d'une douzaine de responsables gouvernementaux et de chefs d'entreprise.

Depuis sa victoire aux élections en avril 2025, l'équipe de Carney a mené quatre missions commerciales, dont deux en Asie, afin d'attirer des investissements étrangers dans des projets miniers, d'ingénierie et d'infrastructure. Une cinquième mission, la plus importante à ce jour, se rendra au Japon plus tard ce mois-ci.

Mais les responsables canadiens reconnaissent que le principal attrait pour de nombreux partenaires commerciaux potentiels réside dans la perspective d’obtenir un accès en franchise de droits au plus grand marché du monde grâce à la participation du Canada à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

M. Carney vante régulièrement l'accès préférentiel du Canada au marché américain, soulignant que plus de 85 % des échanges bilatéraux restent exempts de droits de douane.

UN MESSAGE D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS

« Cet accord (USMCA) a en quelque sorte servi de base à notre message d'attraction des investissements », a déclaré à Reuters un haut responsable du gouvernement canadien qui a souhaité garder l'anonymat pour pouvoir s'exprimer franchement.

Les entreprises mondiales qui investissent au Canada exhortent les dirigeants à réaffirmer leur engagement envers cet accord commercial, dont le renouvellement est prévu le 1er juillet, selon des documents de lobbying.

L'accord, négocié lors du premier mandat de Trump, exige que les trois pays réexaminent l'accord avant la date limite de juillet et décident de le prolonger pour 16 ans supplémentaires, ou sur une base annuelle pendant 10 ans. Les pays peuvent également se retirer de l'accord moyennant un préavis de six mois.

L'accord permet l'entrée en franchise de droits des produits, à condition qu'une partie suffisante de la production ait lieu en Amérique du Nord.

Alors que les États-Unis ont entamé des discussions avec le Mexique en vue de renouveler l'accord, on ne sait pas encore quand ils entameront des négociations officielles avec le Canada.

Pour les entreprises qui investissent au Canada, l'issue de ces discussions suscite un vif intérêt.

« Partout dans le monde, tout le monde veut savoir ce qui se passe aux États-Unis, car nous sommes tout simplement très proches géographiquement », a déclaré le ministre canadien du Commerce, Maninder Sidhu, lors d'une interview.

POUR LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES, L'ACCÈS AU MARCHÉ AMÉRICAIN RESTE ESSENTIEL

Le secteur automobile – dominé par les constructeurs japonais Toyota 7203.T et Honda 7267.T – en est un excellent exemple.

Le registre canadien des activités de lobbying montre que Toyota a plaidé en faveur de l’accord de libre-échange USMCA lors de 13 des 14 occasions où elle a eu des contacts avec le gouvernement cette année. Honda a évoqué l’accord commercial lors de 21 de ses 27 contacts avec le gouvernement fédéral, selon les registres de lobbying, invoquant « la nécessité d’assurer la protection de l’industrie automobile intégrée et du réseau de fournisseurs en Amérique du Nord ».

À elles deux, ces entreprises représentent plus de 75 % des véhicules fabriqués au Canada.

Les registres de lobbying canadiens n'indiquent que les sujets de préoccupation des entreprises.

« Pour bon nombre des entreprises japonaises qui investissent ici, l’une des raisons de leur investissement est sans aucun doute l’accès privilégié dont le Canada a bénéficié depuis de nombreuses années », a déclaré Ishii Hideaki, ministre et chef de mission adjoint à l’ambassade du Japon à Ottawa. Outre les entreprises japonaises, les registres de lobbying montrent que le groupe suédois Volvo a exhorté Ottawa à « maintenir l’USMCA tel quel », tandis que la société sud-coréenne Kia Corp. 000270.KS a averti que des modifications apportées à l’accord pourraient augmenter les coûts et entraîner des pertes d’emplois.

Honda, Volvo et Kia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant leurs activités de lobbying. Toyota a refusé de s’exprimer sur le sujet.

Le bureau de M. Carney a renvoyé la demande de commentaires au ministère canadien des Affaires étrangères, qui supervise le commerce.

« Renforcer le partenariat économique de longue date du Canada avec les États-Unis et élargir nos relations commerciales sont des priorités qui se renforcent mutuellement », a déclaré le ministère dans une réponse envoyée par e-mail.

En réponse aux questions de Reuters, le ministre mexicain de l'Économie, Marcelo Ebrard, a déclaré que de nombreuses entreprises mondiales choisissaient le Mexique comme plaque tournante régionale pour leur production nord-américaine.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaires.

LE CANADA RESTE DÉPENDANT DES MARCHÉS AMÉRICAINS

Sous la direction de Carney, le Canada a signé un accord commercial avec l'Indonésie, un pacte d'investissement avec les Émirats arabes unis, et vise à conclure cette année des accords avec les Philippines, la Thaïlande, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Inde, ainsi qu'avec le bloc commercial sud-américain Mercosur.

Le Canada a également conclu un accord commercial plus limité avec la Chine et s'est efforcé d'accroître ses échanges avec le Japon, le Vietnam, le Pakistan et le Bangladesh, a déclaré M. Sidhu.

Les exportations hors États-Unis ont atteint 213,8 milliards de dollars canadiens (154,16 milliards de dollars américains) l'année dernière, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.

Les responsables gouvernementaux ont déclaré qu'ils estimaient que le Canada pourrait plus que doubler ses échanges commerciaux hors États-Unis au cours de la prochaine décennie, si les efforts de M. Carney pour renforcer les relations commerciales avec la Chine s'avéraient efficaces.

Goldy Hyder, directeur général du Conseil canadien des affaires, qui représente les grandes entreprises, a salué les efforts du gouvernement pour attirer les investissements dans les minéraux stratégiques et l'énergie. Mais il a également appelé à la prudence.

« Pour les grands investisseurs d’Asie ou d’Europe qui s’intéressent au Canada, toute décision d’investir tiendra nécessairement compte non seulement de notre climat d’investissement national, mais aussi de nos liens avec l’économie continentale nord-américaine dans son ensemble. »

Les États-Unis restent le principal marché d'exportation du Canada, représentant près de 70 % de l'ensemble des exportations, selon les données gouvernementales, contre 76 % il y a un an. Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont totalisé environ 565 milliards de dollars canadiens (407,38 milliards de dollars américains) l'année dernière, avec en tête le pétrole brut, les véhicules automobiles et leurs pièces détachées, ainsi que les machines.

M. Sidhu, le ministre du Commerce, a déclaré que son argumentaire auprès des entreprises étrangères mettait en avant l'accès du Canada aux marchés asiatiques, latino-américains et européens dans le cadre d'autres accords commerciaux ainsi que de l'USMCA.

« Il n'y a pas de goulets d'étranglement lorsque nous expédions vers l'Asie. C'est donc très important pour les pays du monde entier, surtout compte tenu de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz », a déclaré M. Sidhu à Reuters.

Si le Canada reste un partenaire important en soi, ont indiqué certains partenaires potentiels, la possibilité de s’intégrer dans des chaînes d’approvisionnement nord-américaines plus larges exerce un attrait puissant.

« Si le Canada a établi un réseau solide avec d’autres pays ou économies, notre (accord de libre-échange) avec le Canada constituera sans aucun doute un formidable coup de pouce pour nos secteurs, qui pourront tirer parti de cet écosystème », a déclaré à Reuters Allan Gepty, sous-secrétaire au ministère philippin du Commerce et de l’Industrie.

(1 $ = 1,3869 dollar canadien)