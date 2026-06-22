La Californie intente une action en justice contre l'EPA américaine pour avoir soumis des règles sur les émissions au Congrès en vue d'un éventuel abrogation

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* L'administration Trump a lancé une offensive contre la réglementation californienne en matière d'émissions

* La Californie estime que cette mesure est illégale

* L'EPA souhaite faciliter la commercialisation des véhicules à essence

(Ajout de l'absence de commentaire immédiat de l'EPA, de précisions sur la plainte et du contexte) par David Shepardson

L'État de Californie a intenté lundi un procès contre l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) après que celle-ci eut transmis, au début du mois, au Congrès contrôlé par les républicains, des règles californiennes historiques en matière d'émissions des véhicules en vue d'une éventuelle abrogation.

L’EPA a déclaré que les dérogations accordées au titre du Clean Air Act pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être soumises aux législateurs conformément au Congressional Review Act.

La Californie a qualifié cette action d’illégale et a demandé qu’elle soit bloquée par le tribunal fédéralde première instance du district de Columbia, arguant que l’EPA cherchait à « agiter une baguette magique » pour transformer une dérogation en règle.

« Ces dernières mesures illégales entraîneraient davantage de pollution, une détérioration de la qualité de l’air, une plus grande incertitude sur les marchés et des risques sanitaires accrus pour les communautés déjà surchargées par les émissions », a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, soulignant que l’État avait reçu plus de 75 dérogations pour des mesures environnementales.

L’EPA n’a pas immédiatement réagi. L’administration Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour priver la Californie de la possibilité d’exiger des véhicules plus propres et davantage de véhicules électriques. L’EPA a également adopté des règles facilitant la vente, par les constructeurs automobiles, d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

Les quatre dérogations soumises au Congrès pour examen accordaient à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage. Ces règles ont incité les entreprises à produire des modèles électriques plus propres afin de réduire les émissions. La Californie a obtenu en 2022, sous l’égide de l’EPA dirigée par Joe Biden, alors président, , l’approbation de ses règles actuelles en matière d’émissions des véhicules.

Les règles californiennes imposent aux constructeurs automobiles de commercialiser un nombre croissant de véhicules électriques et de respecter des limites de plus en plus strictes en matière d’émissions d’échappement.

Ces règles sont bien plus strictes que celles imposées par l’administration Trump, qui prévoit d’assouplir les normes fédérales en matière d’économie de carburant.

Trump a signé l’année dernière une loi visant à annuler les règles californiennes qui visent à supprimer progressivement les nouvelles voitures à essence d’ici 2035. La Californie soutient que les économies de carburant réalisées par les consommateurs grâce à ces règles dépassent largement les coûts initiaux plus élevés des véhicules électriques.

Le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d’interdire les véhicules traditionnels à essence après 2035, après que Toyota 7203.T , GM GM.N et d’autres constructeurs automobiles ont fait pression pour obtenir un allègement des réglementations californiennes en matière d’émissions.

Cette décision est intervenue après que l’EPA eut transmis au Congrès la demande de dérogation relative à ce programme pour examen. De nombreux législateurs démocrates ont fait valoir que ces dérogations ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen au titre de la CRA. La Californie a également contesté la soumission de cette demande de dérogation au Congrès.