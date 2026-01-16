La Californie exige que la société xAI d'Elon Musk cesse de produire des contenus sexuels (deepfake)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a envoyé vendredi une lettre de cessation et d'interdiction à xAI, exigeant que la société cesse de créer et de distribuer des images sexualisées non consensuelles générées par l'intelligence artificielle de son chatbot Grok.

"L'avalanche de rapports détaillant ce matériel - qui représente parfois des femmes et des enfants engagés dans une activité sexuelle - est choquante et, comme mon bureau l'a déterminé, potentiellement illégale", a déclaré Robert Bonta. xAI, qui appartient au milliardaire républicain Elon Musk, a fait l'objet d'un examen minutieux à l'échelle mondiale au cours des deux dernières semaines, après que Grok a commencé à inonder le site de médias sociaux X d'images non consensuelles de femmes et de certains mineurs dans des vêtements révélateurs et des poses dégradantes.

Bien que xAI ait depuis supprimé l'affichage public par Grok d'images sexualisées hyperréalistes, parfois appelées "deepfakes", le chatbot génère en privé de telles images à la demande depuis vendredi midi, heure de l'Est des États-Unis, selon les tests de Reuters.

X et xAI n'ont pas répondu immédiatement aux questions concernant la lettre de cessation et d'interdiction. La décision de la Californie vient s'ajouter à la pression mondiale exercée sur l'empire des médias sociaux et de l'IA d'Elon Musk, qui fait déjà l'objet d'un examen minutieux en Grande-Bretagne, dans l'Union européenne et dans d'autres juridictions, notamment en Inde, en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. Plus tôt dans la journée de vendredi, les autorités japonaises ont déclaré qu'elles enquêtaient elles aussi sur X à propos de Grok , précisant que toutes les options étaient envisagées pour empêcher la génération d'images inappropriées.

Le ministre de la sécurité économique, Kimi Onoda, a déclaré que les autorités avaient demandé à X de mettre en œuvre des améliorations immédiates, mais qu'elles n'avaient pas encore reçu de réponse de la part de l'entreprise.