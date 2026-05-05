La Californie enquête sur un accord conclu par l'administration Trump visant à annuler un bail pour un parc éolien offshore

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Les responsables californiens de l'énergie ont ouvert lundi une enquête sur l'accord conclu par l'administration Trump avec une entreprise d'éolien offshore visant à annuler un projet prévu au large de la côte centrale de l'État. L'État a déclaré qu'il cherchait à obtenir des informations sur le versement de 120 millions de dollars du gouvernement afin de déterminer s'il enfreignait la loi. Les remboursements des loyers de concessions offshore, en échange d'investissements dans les énergies fossiles, s'inscrivent dans une stratégie récente menée depuis un an par le président Donald Trump pour freiner le développement de la jeune industrie éolienne offshore du pays.

La Commission de l'énergie de Californie a déclaré avoir émis une assignation à comparaître à l'encontre de Golden State Wind LLC, une coentreprise entre Ocean Winds et la société d'investissement éolien offshore Reventus Power, basée à Londres. Ocean Winds est un partenariat entre le français ENGIE

ENGIE.PA et le portugais EDP Renewables EDPR.LS .

“Les Californiens méritent des réponses immédiates sur la nature de ce versement”, a déclaré David Hochschild, président de la CEC, dans un communiqué. “L'argent des contribuables devrait servir à construire un avenir énergétique durable, et non à payer pour faire disparaître des projets.” La Californie s'est fixé pour objectif d'installer 25 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2045 afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs en matière de changement climatique. L'État a déclaré avoir investi plus de 100 millions de dollars pour développer les infrastructures portuaires et de transport d'électricité nécessaires à l'éolien offshore.

Les responsables de Golden State Wind et du ministère de l'Intérieur n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.