La Californie demande une injonction pour mettre fin à l'étouffement présumé de la concurrence par les prix par Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon exercerait des pressions sur les commerçants pour qu'ils gonflent leurs prix

Le procureur général de Californie estime qu'un contrôleur est nécessaire pour contrecarrer l'intimidation

Le procès est prévu pour janvier 2027 dans l'affaire de concurrence

Amazon affirme que ses pratiques profitent aux consommateurs

Amazon qualifie la plainte de Bonta de distraction

(Ajout de la déclaration d'Amazon, paragraphe 5) par Jonathan Stempel

La Californie a demandé mardi à un juge de l'État d'empêcher Amazon.com AMZN.O de gonfler les prix pour les consommateurs par le biais d'une campagne présumée visant à intimider les commerçants pour qu'ils ne vendent pas leurs produits moins cher ailleurs.

Le procureur général de l'État, Rob Bonta, a demandé une injonction préliminaire dans le cadre de sa poursuite antitrust vieille de trois ans et demi contre Amazon, qui cherche également à récupérer des bénéfices mal acquis.

"L'objectif d'Amazon est de s'isoler de la concurrence par les prix en empêchant la baisse des prix de détail sur le marché", a déclaré M. Bonta dans un document lourdement expurgé déposé auprès de la Cour supérieure de Californie à San Francisco. "Amazon indique aux vendeurs les prix qu'elle souhaite voir pratiquer pour maintenir sa propre rentabilité."

M. Bonta a déclaré que son bureau avait découvert d'"innombrables" interactions dans lesquelles Amazon, dont le siège est à Seattle, des rivaux et des marchands se sont mis d'accord pour fixer les prix afin de s'assurer qu'Amazon ne serait pas sous-coté sur des sites web tels que eBay EBAY.O , Target TGT.N et Walmart WMT.O .

Dans un communiqué, Amazon a déclaré: "La requête du procureur général est une tentative transparente de détourner l'attention de la faiblesse de son dossier, qui intervient plus de trois ans après le dépôt de la plainte et se fonde sur des preuves prétendument "nouvelles" qu'il détient depuis des années. Amazon est impatient de répondre devant le tribunal."

M. Bonta a déclaré qu'Amazon et ses rivaux, avec les commerçants agissant en tant qu'intermédiaires, se mettaient souvent d'accord pour augmenter les prix ou rendre les produits temporairement indisponibles, éliminant ainsi tout besoin d'alignement des prix.

Les marchands qui rejetaient les demandes d'Amazon se voyaient interdire ou refuser l'accès à sa "Buy Box", où les acheteurs peuvent cliquer sur "Ajouter au panier" ou "Acheter maintenant", a expliqué M. Bonta.

La Buy Box représente la grande majorité des ventes sur le site d'Amazon.

"Nous accueillons favorablement les entreprises qui réussissent en offrant de meilleurs prix et un meilleur service", a déclaré M. Bonta dans un communiqué. "Ce que nous avons ici, c'est une société géante et avide qui augmente intentionnellement les prix sur le marché pour s'enrichir encore plus sur le dos des consommateurs."

L'injonction proposée mettrait fin au comportement anticoncurrentiel présumé d'Amazon pendant que l'affaire est en cours, et un contrôleur superviserait le respect de la loi par Amazon.

Amazon a fait valoir dans des documents judiciaires que ses accords "proconcurrentiels" avec les marchands sont légaux, courants dans le secteur et profitent aux consommateurs grâce à un plus grand choix de produits, à un stockage approprié des produits et à des prix compétitifs.

Le procès est prévu pour janvier 2027.