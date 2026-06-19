La Californie demande au tribunal et à la FCC d'ordonner à AT&T de continuer à fournir le service téléphonique de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration d'AT&T refusant de commenter, ainsi que des détails supplémentaires tirés des documents déposés auprès des autorités de l'État aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Une agence californienne a déclaré jeudi avoir demandé à un tribunal américain et à la Commission fédérale des communications (FCC) de rejeter la demande d’ T.N ationdéposée par AT&T visant à cesser de proposer le service téléphonique traditionnel par câble en cuivre aux nouveaux clients.

La Commission des services publics de Californie a déclaré qu’AT&T tentait de se soustraire à ses obligations en tant qu’opérateur de dernier recours et de garantir le service de base.

L’agence d’État a précisé dans un mémoire déposé auprès du tribunal que ses règles « sont explicitement neutres sur le plan technologique; peu importe que l’opérateur utilise des fils de cuivre, la technologie sans fil, la voix sur IP ou tout autre type de technologie, tant qu’il respecte la norme relative au “service de base” ».

La Californie impose à l’opérateur mobile américain de dépenser 1 milliard de dollars par an pour entretenir un réseau téléphonique centenaire que peu de gens utilisent, a déclaré AT&T, ajoutant que ce réseau ne dessert désormais que 3 % des foyers situés sur son territoire californien.

« Bien qu’AT&T affirme que tous les clients concernés par ses projets d’interruption aura accès à des services de remplacement, elle ne démontre pas de manière suffisante que cela soit vrai », a déclaré la CPUC.

AT&T a refusé de commenter les documents déposés auprès de la CPUC.

AT&T a demandé à la FCC l’autorisation de supprimer le service téléphonique traditionnel dans certaines régions de Californie où elle propose un service plus rapide et plus fiable. Elle a également déposé une requête auprès de la FCC afin que celle-ci déclare que les normes fédérales prévalent sur les règles californiennes qui obligent de fait AT&T à alimenter, réparer et commercialiser le service téléphonique traditionnel, même après que la FCC a autorisé la suppression progressive de ce service.

La Californie a indiqué qu’AT&T souhaitait mettre fin aux services téléphoniques résidentiels et professionnels fournis via les lignes fixes du réseau téléphonique traditionnel en cuivre dans certaines parties des 360 centres de commutation de l’État, à compter de juin 2027. AT&T précise que ces 360 centres de commutation concernent environ 184 000 clients résidentiels et 15 000 clients professionnels.

L’État a indiqué qu’il envisageait actuellement de mettre à jour les règles californiennes relatives à l’opérateur de dernier recours, mais a ajouté que l’objectif de modernisation des réseaux ne pouvait « l’emporter sur notre obligation de protéger les citoyens les plus vulnérables de Californie, dont beaucoup dépendent encore des services fournis par le réseau filaire d’AT&T ».