La Californie demande au tribunal d'empêcher le Congrès d'abroger les règles de l'État en matière d'émissions

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Jeudi,l'État de Californie a demandé une injonction préliminaire afin d'empêcher l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de préparer le terrain pour une éventuelle abrogation par le Congrès de la réglementation californienne historique sur les émissions des véhicules.

L'EPA a déclaré au début du mois que les dérogations accordées au titre du Clean Air Act pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les précédentes administrations démocrates auraient dû être transmises aux législateurs conformément au Congressional Review Act. La Californie a demandé une injonction préliminaire visant à bloquer cette action de l'EPA.