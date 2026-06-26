La Californie demande au tribunal d'empêcher l'abrogation des règles de l'État en matière d'émissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de l'EPA au paragraphe 6)

* La Californie a demandé à un juge fédéral de prononcer une injonction provisoire après avoir intenté une action en justice contre l'EPA

* Les quatre dérogations transmises au Congrès incluent les normes californiennes

* Environ 75 dérogations californiennes en matière d'émissions ont été accordées au cours des 60 dernières années

par David Shepardson

Jeudi, l’État de Californie a demandé une injonction préliminaire afin d’empêcher l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de préparer le terrain pour une éventuelle abrogation par le Congrès des règles californiennes historiques en matière d’émissions des véhicules.

L’EPA de l’administration Trump a déclaré en début de mois que les dérogations accordées au titre du Clean Air Act pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être transmises aux législateurs conformément au Congressional Review Act. La Californie a demandé une injonction préliminaire visant à bloquer l’action de l’EPA après avoir déposé plainte en début de semaine devant le tribunal fédéral de district de Washington.

Cette initiative menace le programme californien de réduction des émissions des véhicules, adopté par une douzaine d’autres États, qui a contraint les constructeurs automobiles à réduire considérablement la pollution à l’échappement.

La Californie a rappelé qu’au cours des 60 dernières années, elle avait obtenu environ 75 dérogations aux réglementations sur les émissions et maintenu des programmes réglementaires parallèles à ceux du gouvernement fédéral pour contrôler les émissions des véhicules et de leurs moteurs.

“La première administration Trump a tenté de porter un coup à cette structure à deux programmes”, a déclaré l’État. “La deuxième administration Trump veut la démanteler complètement.”

L’EPA a déclaré dans un communiqué qu’elle “ne craignait pas l’examen du Congrès, et il est révélateur que la Californie voie les choses différemment”.

L’administration du président républicain Donald Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour priver la Californie de la possibilité d’exiger des véhicules plus propres et davantage de véhicules électriques. L’EPA a également adopté des règles facilitant la commercialisation par les constructeurs automobiles d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

Les quatre dérogations soumises au Congrès pour examen ont accordé à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions en 2009, ainsi que pour les équipements de jardinage. Ces règles ont incité les entreprises à produire des modèles électriques plus propres afin de réduire les émissions. La Californie a obtenu en 2022, sous l’égide de l’EPA du président Joe Biden , l’approbation de ses règles actuelles en matière d’émissions des véhicules.

Les règles californiennes imposent aux constructeurs automobiles de commercialiser un nombre croissant de véhicules électriques et de respecter des limites de plus en plus strictes en matière d’émissions d’échappement.

Ces règles sont bien plus strictes que celles imposées par l’administration Trump, qui prévoit d’assouplir les normes fédérales en matière d’économie de carburant.

Le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d’interdire les véhicules traditionnels à essence après 2035, après que Toyota 7203.T , GM GM.N et d’autres constructeurs automobiles ont fait pression pour obtenir un allègement des réglementations californiennes en matière d’émissions.

Cette décision est intervenue après que l’EPA eut transmis au Congrès la demande de dérogation relative à ce programme pour examen. De nombreux législateurs démocrates ont fait valoir que ces dérogations ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen au titre de la CRA. La Californie et d’autres États ont également contesté devant les tribunaux cette demande de dérogation soumise au Congrès.