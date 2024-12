La Caisse des Dépôts et la Banque de France lancent un fonds commun dédié à la biodiversité

(AOF) - Le groupe Caisse des Dépôts et la Banque de France annoncent le lancement d’un fonds dédié au développement d’une nouvelle méthodologie de mesure de l’impact biodiversité des entreprises. Géré par BDF-Gestion, filiale de gestion d’actifs de la Banque de France, ce fonds réservé à des investisseurs professionnels français mettra en œuvre une stratégie de gestion thématique sur les actions, en s’appuyant sur les analyses biodiversité développées par CDC Biodiversité.

"L'expertise reconnue de CDC Biodiversité sur les enjeux situés au croisement de l'économie et de la préservation de la biodiversité constituera un pilier essentiel dans la construction et la gestion de ce fonds", précise un communiqué de presse.

Cette expertise garantira une approche rigoureuse et innovante pour accompagner les entreprises du fonds dans le suivi et le respect de leurs engagements en faveur de la biodiversité.

"Pour ce faire, CDC Biodiversité a développé plusieurs méthodologies novatrices, fondées sur les meilleures pratiques scientifiques, afin d'évaluer efficacement les contributions des entreprises à la préservation et à la restauration des écosystèmes".

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par les deux institutions pour soutenir les initiatives de préservation de la biodiversité.

"C'est une grande satisfaction d'associer la CDC et la Banque de France pour perfectionner les métiers de la gestion d‘actifs, et via notre projet pour toujours mieux valoriser les enjeux écologiques dans les portefeuilles de placement financiers", a commenté Olivier Mareuse, directeur général adjoint, directeur des gestions d'actifs et du fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts.

"Avec le lancement de ce nouveau fonds dédié à la biodiversité, la Banque de France poursuit son engagement de longue date en faveur de la transition écologique", a, pour sa part, déclaré Bertrand Peyret, secrétaire général adjoint de la Banque de France.