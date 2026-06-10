La Bulgarie approuve l'achat de radars à longue portée auprès de Thales

La Bulgarie, pays membre de l'Otan, a approuvé mercredi l'achat de sept radars auprès de l'entreprise française Thales TCFP.PA afin de renforcer ses défenses aériennes et de respecter ses engagements envers l'Alliance atlantique, rapportent les médias locaux.

Ces radars sont capables de détecter des missiles à longue portée. La Bulgarie a alloué 195 millions d'euros provenant du fonds d'investissement de défense SAFE de l'Union européenne pour l'acquisition de ce dispositif et d'équipements supplémentaires.

La Bulgarie, qui entend respecter son engagement budgétaire envers l'Otan, a décidé de porter ses dépenses de défense à 5% de son produit intérieur brut (PIB).

(Reportage Alex Lefkowitz; Rédigé par Angeliki Koutantou ; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)