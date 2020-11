«La Bourse est l'un de mes passe-temps favoris !» : les néo-boursicoteurs témoignent

Les nouveaux boursicoteurs nous livrent leur première expérience dans la Bourse. (© Shutterstock)

Entré en Bourse en avril dernier, Philippe a investi plus de 12.000 euros. A mi-octobre, il gagnait plus de 3.000 euros. Depuis novembre 2019 et l'introduction de FDJ, Catherine a trouvé dans l'investissement en actions une nouvelle passion ! De son coté, Loïc a investi juste avant le krach de fin février début mars...

D'abord attirés par l'introduction en Bourse de la Française des Jeux puis par le violent krach de février-mars 2020, des centaines de milliers d'épargnants sont devenus actionnaires d'une entreprise cotée depuis un an.

Le Revenu a interrogé ces nouveaux bouriscoteurs.

Découvrez ci-dessous les témoignages de Philippe, Catherine et Loïc.

Philippe 30 ans, Graphiste, Nevers (58)

Montant investi : 12.600 euros

Date d'entrée en Bourse : avril 2020

Composition du portefeuille : Neoen, Albioma, Verallia, Carbios, Saint-Gobain, Schneider Electric, Hoffmann Green, Atos, Voltalia, Veolia, Deinove.

Déçu par les faibles rendements dégagés par mes placements sécurisés (Livret A, LDDS...), j'ai trouvé refuge dans les actions. J'ai commencé à m'y intéresser à l'occasion de l'introduction en Bourse de La Française des Jeux, en novembre dernier.

Mais, faute de connaissance, j'ai jugé qu'il était encore trop tôt pour me lancer. J'ai alors pris le soin de me documenter afin d'alimenter ma culture financière, en y consacrant une à deux heures par jour, notamment grâce à la presse spécialisée et aux sites boursiers.

Pour investir, je me fie prudemment aux recommandations données par les experts et épluche par ailleurs les comptes