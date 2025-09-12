La Bourse de Wall Street reste modérée après avoir atteint des sommets, mais elle est en passe de réaliser des gains hebdomadaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,17%, S&P 500 en baisse de 0,02%, Nasdaq en hausse de 0,20%

*

Le moral des consommateurs américains s'est à nouveau dégradé en septembre, selon une enquête

*

Microsoft en hausse après l'accord de restructuration d'OpenAI

(Mises à jour après les données sur le moral des consommateurs) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont été modérés dans des échanges agités vendredi, s'éloignant des records de la séance précédente, mais ils sont restés sur la bonne voie pour enregistrer des gains dans une semaine de rapports économiques qui ont renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Le Nasdaq a brièvement atteint un record intrajournalier vendredi.

Jeudi, les marchés ont été stimulés par une hausse des actions de Tesla TSLA.O et de Micron Technology MU.O , tandis qu'un rapport mensuel sur l'inflation a maintenu la banque centrale américaine sur la voie d'une réduction des taux la semaine prochaine.

Les traders avaient déjà prévu un assouplissement de 25 points de base de la politique monétaire après qu'une série d'indicateurs récents aient montré que le marché du travail était plus mauvais qu'on ne le pensait.

Toutefois, la faiblesse des chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août a relancé les paris sur une réduction plus importante de 50 points de base, qui s'établissent actuellement à 7,5 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Après les données sur l'inflation, les prix du marché reflètent maintenant les attentes de trois réductions d'un quart de point - une à chaque réunion restante de la Fed cette année.

"Nous allons probablement voir 75 points de base d'une manière ou d'une autre cette année et probablement encore 50-75 points de base au cours des 12 prochains mois... c'est plus important que la cadence de la façon dont nous recevons cela," Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

L'indice préliminaire du moral des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre est ressorti à 55,4, contre des estimations de 58, selon les économistes interrogés par Reuters.

A 10:06 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 77,06 points, soit 0,17%, à 46 030,94, le S&P 500

.SPX a gagné 1,10 points, soit 0,02%, à 6 588,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 44,57 points, soit 0,20%, à 22 087,64.

Le recul des valeurs des services de communication

.SPLCRL , dont Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms .META.O , a compensé les gains des valeurs technologiques lourdes

.SPLTCT du S&P 500.

Les valeurs énergétiquesde l'indice de référence .SNPY ont progressé, suivant une hausse de près de 2% des prix du pétrole.

En revanche, les pertes subies par les valeurs industrielles et les valeurs de consommation discrétionnaire ont pesé sur le Dow Jones.

Néanmoins, les trois principaux indices sont prêts à enregistrer des gains hebdomadaires, largement aidés par un regain dans le commerce de l'intelligence artificielle après les prévisions optimistes du géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N mardi.

Cela a déclenché un rallye dans les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle et les entreprises de services publics alimentant les centres de données plus tôt dans la semaine, préparant le secteur des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT à surpasser ses pairs cette semaine.

Les indices sont en territoire positif pour le mois de septembre jusqu'à présent - un mois qui est considéré comme mauvais pour les actions américaines historiquement, où l'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5% en moyenne depuis 2000, les données compilées par LSEG ont montré.

Parmi les actions, Warner Bros Discovery WBD.O était en hausse de 8,9%, prolongeant les gains de plus de28% de mercredi, alors qu'une source a déclaré que Paramount Skydance PSKY.O préparait une offre pour le studio hollywoodien.

Microsoft MSFT.O a augmenté de 1,2 % après avoir conclu un accord non contraignant avec OpenAI pour lui permettre de se restructurer en une société à but lucratif.

Super Micro Computer SMCI.O a gagné 3,7 % après que le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle a commencé à expédier des volumes de systèmes Blackwell Ultra de Nvidia

NVDA.O .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,02 contre 1 sur le NYSE et de 1,77 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux sommets et 11 nouveaux creux.