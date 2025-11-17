La Bourse de Paris termine en repli en attendant des nouvelles économiques des Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,63% lundi, à l'issue d'une séance sans événement économique majeur en Europe, le marché étant surtout tourné vers les Etats-Unis, où sont attendus des statistiques économiques et des résultats d'entreprises plus tard dans la semaine.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a reculé de 51,07 points, terminant à 8.119,02 points. Vendredi, il avait cédé 0,76%, soit 62,40 points pour s'établir 8.170,09 points.

"Le CAC 40 a battu un record la semaine dernière, mais cette hausse n'a pas tenu, lesté par les sujets d'inquiétude aux États-Unis", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché à IG France.

Après la fin la semaine dernière de la plus longue période de paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis, les publications économiques qui avaient été suspendues au cours de ces 43 jours vont être rattrapées.

Parmi elles, les investisseurs attendent jeudi le rapport sur l'emploi du mois de septembre.

"Le marché s'attarde aussi sur le sujet des taux de la banque centrale américaine (Fed). Une baisse en décembre était aquise et finalement le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que plusieurs membres" de l'institution "ont répété" qu'il n'y avait pas de certitude en raison de l'inflation persistante aux États-Unis, poursuit M. Baradez.

Dans ce contexte, le marché décortiquera mercredi la publication du compte rendu de la réunion de la Fed d'octobre, qui avait été marquée par une division inhabituelle parmi les membres de l'institution monétaire américaine.

Côté européen, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé lundi avec son homologue français Emmanuel Macron à Paris une "déclaration d'intention" qu'il a qualifiée d'"historique" en vue de l'achat futur d'avions de combat français Rafale, dont l'Ukraine se doterait ainsi pour la première fois, et de systèmes de défense aérienne nouvelle génération.

Selon l'Elysée, cet accord, qui se projette "sur un horizon d'une dizaine d'années", prévoit de possibles contrats à venir pour "l'acquisition par l'Ukraine de matériel de défense français neuf": "de l'ordre de 100 Rafale, avec leurs armements associés", ainsi que le système de défense aérienne SAMP-T nouvelle génération, "en cours de développement", et des systèmes de radar.

A la suite de cette annonce, le titre Dassault Aviation a terminé en hausse de 4,60% à 23,53 euros, et dans son sillage, Thales a gagné 1,38% à 242,70 euros.

