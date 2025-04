La Bourse de Paris termine en hausse

La Bourse de Paris a fini dans le vert lundi 28 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

La Bourse de Paris a fini dans le vert lundi, en l'absence de nouvelles sur le front de la guerre commerciale et dans l'attente d'une série d'indicateurs et de résultats d'entreprises cette semaine.

Le CAC 40 a pris 0,50% à 7.573,76 points, en hausse de 37,50 points. Vendredi, l'indice avait terminé en hausse de 0,45% à 7.536,26 points.

"L'absence d'actualités politiques semble être une bonne nouvelle" pour les investisseurs, estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le sentiment s'est amélioré sur les marchés depuis que Donald Trump "a relâché la pression sur le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, annoncé des progrès commerciaux avec des partenaires comme le Japon et l'Inde, et déclaré que les taxes douanières à trois chiffres sur les produits chinois seraient probablement +substantiellement+ revues à la baisse", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Toutefois, la fébrilité reste élevée.

"Si les États-Unis s'obstinent à imposer des droits de douane ou si les négociations échouent, l'aversion pour le risque pourrait rapidement réapparaître", selon Fawad Razaqzada, de City Index.

En attendant, "les marchés retiennent leur souffle avant la publication de plusieurs indicateurs et résultats d'entreprises", dans un contexte de "craintes accrues" pour l'économie mondiale, "en raison de la politique douanière américaine", explique à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

La publication mercredi du PIB des Etats-Unis au premier trimestre et des chiffres de l'emploi pour le mois d'avril seront particulièrement scrutés.

En zone euro, des indicateurs de la confiance des consommateurs et des acteurs économiques seront aussi dévoilés, ainsi que les chiffres de la croissance du premier trimestre de plusieurs grands pays, dont la France, l'Espagne et de l'Allemagne.

Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français a atteint 3,23%, contre 3,19% la veille en clôture.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises cette semaine.

- Airbus décolle -

Le constructeur européen Airbus a annoncé la signature de l'accord final pour le rachat d'une partie des activités du sous-traitant américain SpiritAeroSystems, dont la plus grande partie est reprise par Boeing.

Le titre du groupe a pris 2,65% à 144,32 euros.

Ce projet avait été annoncé en juillet 2024. Spirit AeroSystems est l'un des plus importants fournisseurs au monde de structures pour avions commerciaux comme les fuselages ou les ailes.

- Valneva sombre -

Les autorités sanitaires françaises ont annoncé samedi retirer les personnes de 65 ans et plus de la campagne de vaccination contre le chikungunya avec le vaccin Ixchiq du laboratoire Valneva dans les îles françaises de Mayotte et La Réunion (océan Indien) après trois "événements indésirables graves" dont un décès.

"La vaccination reste ouverte pour les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant des comorbidités", a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué, alors que l'épidémie de chikungunya a provoqué à ce stade la mort de neuf personnes à La Réunion.

Le titre de Valneva a dévissé de 6,59% à 2,95 euros.

Euronext CAC40