La Bourse de Paris termine en baisse après une pluie de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,36% jeudi, au lendemain d'un record en clôture et à l'issue d'une séance surtout animée par de nombreux résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 30,25 points, pour s'établir à 8.398,78 points à la clôture.

La veille, le CAC 40 avait terminé sur un nouveau sommet en clôture, à 8.429,03 points, dépassant son précédent record en clôture à 8.362,09 points, datant du 9 janvier dernier.

"La séance a été très orientée sur les résultats d'entreprises, avec Orange et Pernod Ricard du côté des bonnes nouvelles et Airbus ou encore Renault du côté des mauvaises", résume Grégoire Kounowski.

En dépit de résultats financiers historiques pour l'avionneur européen Airbus, le titre a décroché de 6,75% à 187,10 euros, lesté par ses prévisions décevantes du nombre de livraisons d'avions commerciaux pour 2026.

Le constructeur automobile Renault a, quant à lui, fortement reculé de 3,10% à 32,16 euros, les investisseurs s'étant focalisés sur les marges du groupe, qui ont diminué à 6,3% contre 7,6% en 2024, après avoir été rognée notamment par la part croissante des voitures électriques, moins rentables que les thermiques.

Le géant français des télécoms Orange a, lui, décollé de 7,46% à 18,14 euros, après avoir dévoilé son plan stratégique pour la période 2026-2028, en marge de la publication de ses résultats annuels.

Outre les résultats d'entreprises, le marché navigue aussi dans un environnement "de nervosité" en raison des "tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran", souligne aussi Grégoire Kounowski.

Le président américain Donald Trump a dit jeudi se donner "dix jours" pour décider si un accord avec l'Iran était possible, avertissant que dans le cas contraire, "de mauvaises choses" se produiraient.

Nexans sanctionné

Le groupe de câbles français Nexans, deuxième mondial derrière l'italien Prysmian, a annoncé jeudi une nette hausse de son bénéfice et de ses ventes l'an dernier, porté par la forte demande d'électrification.

La publication de ces résultats a toutefois été accueillie fraîchement en Bourse, l'action reculant de 7,25% à 126,60 euros, en raison notamment d'un indicateur de rentabilité (Ebitda ajusté) inférieur aux prévisions des analystes.

Bénéfices sans précédent pour Air France-KLM

Davantage de clients haut de gamme et un pétrole meilleur marché ont permis à Air France-KLM de dégager un bénéfice net historique de 1,75 milliard d'euros en 2025, loin des années cauchemardesques du Covid-19.

Le groupe aérien franco-néerlandais a également réalisé un chiffre d'affaires record à 33 milliards d'euros, en hausse de 4,9%, a-t-il annoncé jeudi. Ces résultats supérieurs aux attentes ont été salués, le titre de la société ayant bondi de 11,75% à 12,98 euros.

Plongeon pour Eramet

Le titre du groupe minier français Eramet a nettement reculé sur la Bourse de Paris jeudi, après avoir dévoilé un projet de recapitalisation sanctionné par les investisseurs, sur fond de résultats décevants.

L'action a perdu 23,68% pour finir à 46,10 euros.

Euronext CAC40