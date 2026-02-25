La Bourse de Paris sous le signe de la confiance dans l'attente de Nvidia
Vers 10h30, le CAC 40 affiche une progression d'un peu moins de 0,3%, vers 8 543 points tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 50 avance de 0,5%,. Aussi, le FTSE de Londres grimpe de 0,8% et le DAX de Francfort grappille 0,2%.
Pour rappel, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux progressé d'environ 0,75% la veille, à 49 174 points et à 6 890 points respectivement, tandis que le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,1% à 24 977 points, sur fond de retour en grâce de plusieurs valeurs technologiques.
"Tous les regards sont tournés vers Nvidia mercredi soir, pour lequel nous voyons un potentiel de dépassement et de relèvements lié à une demande incessante et à l'apaisement des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement", pronostiquait Jefferies plus tôt dans la semaine.
"Nous nous attendons pleinement à ce qu'il batte les attentes et affiche des prévisions meilleures que prévu, compte tenu des données positives continues du 4e trimestre 2025 et d'une configuration de dépenses apparemment vigoureuse en 2026", estimait aussi Wedbush.
La croissance allemande confirmée à 0,3% au 4e trimestre
Au chapitre macroéconomique, la croissance de l'économie allemande a atteint 0,3% au 4e trimestre 2025 par rapport aux trois mois précédents, selon des statistiques détaillées publiées ce mercredi, qui confirment des chiffres dévoilés à la fin du mois de janvier.
Plus précisément, Destatis indique que cette croissance a été soutenue grâce au dynamisme de la consommation des ménages, à la relance des dépenses publiques et à la reprise de l'activité dans le secteur de la construction.
En France, la confiance des ménages repart légèrement à la hausse en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE qui augmente d'un point à 91, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).
Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance, en cours de matinée, de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro en données définitives pour le mois de janvier.
Pour rappel, l'inflation annuelle de la zone euro avait été estimée à 1,7%, en baisse par rapport à 2% en décembre, selon une estimation rapide d'Eurostat, qui s'avérait alors conforme aux attentes des économistes.
Seb en vedette parmi de multiples publications
Du côté des valeurs à Paris, les opérateurs acclament les résultats du Groupe Seb, en tête du SBF 120 avec un gain de plus de 10%, le fabricant de petit électroménager prévoyant une progression de son résultat opérationnel d'activité en 2026.
Parmi les autres publications du jour, ils saluent aussi celles du groupe d'études de marché Ipsos ( 7%) et de l'équipementier automobile OPmobility ( 4%), mais sanctionnent lourdement celle du fabricant de produits jetables Bic (-7%).
Sur le seul CAC 40, Société Générale ( 2%) tient le haut du pavé dans le sillage de résultats de HSBC ( 4%) salués à Londres, alors que Pernod Ricard (-4%) fait au contraire figure de lanterne rouge, pénalisé par ceux de son pair Diageo (-6%) mal accueillis à Londres.
