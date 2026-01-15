La Bourse de Paris prudente, entre indicateurs et géopolitique

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris évolue prudemment jeudi, marquant le pas après un début d'année de records, l'oeil sur des indicateurs économiques et la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland.

Le CAC 40 perdait 0,27% à 8.311,25 points, en recul de 19,72 points. La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 0,19% à 8.330,97 points.

"La consolidation des cours se poursuit", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant. Après un début d'année en trombe, et de nouveaux records partout en Europe, les marchés boursiers sont gagnés par la prudence et font une pause depuis plusieurs séances.

Ce jeudi, ils seront attentifs à la publication de données économiques dans la zone euro, comme la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour l'année 2025 en Allemagne, première économie du continent.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% au mois de décembre sur un an, après +0,9% en novembre, selon les chiffres définitifs de l'Insee publiés dans la matinée.

Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt allemand à dix ans, référence dans la zone euro, était stable, atteignant 2,82%, contre 2,81% la veille en clôture. Son équivalent français était à 3,50%, contre 3,49% précédemment.

Les investisseurs suivent aussi la situation en Iran, qui connaît une vague de protestation massive, violemment réprimée par le pouvoir.

Mais des propos du président américain Donald Trump, qui affirmé mercredi que "les tueries" en Iran avaient "pris fin", ont été perçus comme une désescalade des tensions par les marchés.

Il s'agit d'un "adoucissement de (son) ton" qui a donc "fait immédiatement reculer les prix du pétrole", estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

TotalEnergies reculait logiquement de 1,28% à 56,32 euros.

Au Groenland, territoire arctique sous souveraineté danoise convoité par Donald Trump, une mission militaire européenne démarre jeudi au lendemain d'une rencontre à Washington entre responsables américains, danois et groenlandais ayant débouché sur un "désaccord fondamental".

Hermès en hausse après Richemont

Le groupe de luxe suisse Richemont, propriétaire de la maison Cartier, a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, en hausse de 4% à 6,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie durant les fêtes de fin d'année.

Son concurrent Hermès en profitait à Paris, prenant 0,89% à 2.260,00 euros. La dynamique s'essoufflait en revanche pour Kering (-2,04% à 304,90 euros) et LVMH (-1,21% à 630,10 euros), après des premiers échanges dans le vert.

