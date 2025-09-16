 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Assystem publie des comptes semestriels en amélioration
information fournie par AOF 16/09/2025 à 18:00

(AOF) - Assystem a dévoilé des comptes semestriels plutôt encourageants. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d’euros. Parallèlement, le résultat opérationnel d’activité a augmenté de 10,2 %, pour s’élever à 20,4 millions d’euros, grâce à la contribution de l’international à marge plus élevée. Enfin, seule ombre au tableau, le résultat net consolidé est passé de 5 à 4,3 millions d’euros, mais cette dégradation est liée à un effet de base négatif avec une situation de trésorerie positive au premier semestre 2024 avec la cession de Framatome.

Le groupe qui fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d'infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie a confirmé ses objectifs annuels. Il table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé d'environ 5 % (+4,7 % au premier semestre 2025) et sur une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Valeurs associées

ASSYSTEM
45,5000 EUR Euronext Paris -2,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

