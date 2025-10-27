Nouveau triple record à Wall Street face aux espoirs de détente commerciale

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a continué sa course aux records lundi avec la perspective d'un accord commercial sino-américain, les investisseurs se préparant aussi à la réunion de la Fed et aux résultats trimestriels de plusieurs grands groupes.

Pour la deuxième séance d'affilée, les trois indices vedettes de Wall Street ont touché de nouveaux sommets: le Dow Jones a gagné 0,71% à 47.544,59 points, le Nasdaq a pris 1,86% à 23.637,46 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,23% à 6.875,17 points.

"Il y a beaucoup d'enthousiasme à l'idée que Donald Trump soit susceptible de conclure un accord commercial avec la Chine", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a annoncé dimanche que Pékin envisageait de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation des minéraux rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis.

En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

"Rien n'a encore été finalisé", tempère toutefois Patrick O'Hare, de Briefing.com. Le président américain et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi "et devraient ensuite faire une annonce officielle", ajoute-t-il.

Autre élément haussier: la place américaine attend mardi le début de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (FOMC), à l'issue de laquelle une baisse des taux d'un quart de point est quasi-unanimement anticipée.

Des taux moins élevés sont de nature à soutenir l'activité économique et augmentent les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'optimisme de Wall Street.

"La question clé sera de savoir si Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) sera encore plus accommodant que ce que le marché pense", souligne M. Cardillo.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait très légèrement vers 20H15, à 3,99% contre 4,00% vendredi en clôture.

Côté entreprises, Wall Street entre dans une période particulièrement suivie de la saison des résultats, avec les performances financières de plusieurs géants de la tech. Les résultats de Microsoft , Alphabet (Google), Meta ( Facebook , Instagram), Apple et Amazon sont notamment attendus.

Si l'une de ces entreprises fait nettement moins bien qu'escompté, cela pourrait "refroidir quelque peu l'ambiance" et "donner lieu à une remise en question", estime M. Cardillo.

Au tableau des valeurs, le spécialiste des composants électroniques Qualcomm a brillé (+11,09% à 187,68 dollars) après avoir annoncé la sortie de nouvelles puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA), dans une volonté de concurrencer les géants Nvidia et AMD.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica, en difficulté depuis quelques mois, a été recherché (+1,81% à 181,39 dollars), profitant de l'annonce d'un partenariat avec la NFL (la ligue nationale de football américain, ndlr) pour une collection de vêtements.

iRobot, la société qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, a dégringolé (-33,87% à 3,69 dollars) après avoir annoncé qu'elle ne trouvait pas d'acheteur potentiel.

En janvier 2024, le géant de la vente en ligne Amazon avait renoncé au rachat du groupe, faute d'être sûr d'obtenir l'approbation de la Commission européenne qui voyait un risque de réduction de la concurrence dans l'opération.

