La Bourse de Paris plombée par le luxe dans le sillage de Richemont
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:37
Vers 10h30, le CAC40 affiche un recul de l'ordre de 0,4% vers 8300 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 avance de plus de 0,2%, et au lendemain d'une clôture en recul de 0,5% pour le S&P 500 américain.
Le marché parisien peine à mettre un terme à son mouvement de consolidation à l'oeuvre depuis le début de la semaine, dans un contexte de retour des tensions géopolitiques et d'interrogations grandissantes quant à l'indépendance de la Fed.
"La géopolitique, la crédibilité des politiques économiques, l'incertitude économique et la rotation observé dans l'IA sont autant de facteurs de nature à influencer les marchés en 2026", prévient Charu Chanana, directrice des investissements de Saxo.
D'après elle, il convient "d'éviter un portefeuille reposant sur une seule dynamique : par exemple une stabilité du pétrole, un seul scénario en matière d'évolution des de taux, un seul style au niveau des actions ou un seul segment au sein de l'IA".
La saison des résultats du 4e trimestre va se poursuivre ce jour avec les publications de Morgan Stanley, Goldman Sachs et BlackRock, un thème qui pourrait aussi inciter les intervenants de marché à une certaine prudence.
"Il faut dire qu'on arrive dans cette saison des résultats avec des attentes particulièrement élevées, avec des révisions à la hausse et des perspectives largement favorables, contrairement aux tendances historiques", selon Danske Bank.
Au chapitre économique, l'attention des marchés se portera aujourd'hui sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice "Empire State" aux Etats-Unis, après la production industrielle en Europe vers 11h00.
En attendant, on notera que les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en décembre 2025, en léger ralentissement donc après 0,9% en novembre, selon l'Insee, qui confirme ainsi son estimation provisoire.
Au Royaume-Uni, la production industrielle a grimpé de 1,1% en novembre par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 1,3% en octobre, tandis que le déficit commercial s'est réduit de 1,2 milliard de livres sterling, à 18,9 milliards.
Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale gagne près de 1% avec le soutien de Morgan Stanley, qui reste à "surpondérer" avec un objectif de cours relevé de 69 à 83 euros sur le titre du groupe bancaire.
Ailleurs en Europe, Richemont recule de 3% et Geberit lâche près de 4% à Zurich après leurs points d'activité respectifs, alors qu'Ericsson gagne plus de 1% à Stockholm à la suite d'un plan de suppression de 1600 postes en Suède.
