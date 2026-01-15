 Aller au contenu principal
Femme agressée à Blois en 2022: son ex-compagnon jugé pour tentative de féminicide
information fournie par AFP 15/01/2026 à 10:20

Chloé P. (C), entourée de ses parents, attend le 25 janvier 2026 l'ouverture du procès devant les assises du Loir-et-Cher à Blois de son ex-compagnon Marvin J. qui doit répondre de tentative de meurtre aggravé, des faits commis en décembre 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le procès d'un homme jugé pour tentative de meurtre aggravé sur son ex-compagne, Chloé P., violemment agressée en décembre 2022 à l'âge de 24 ans après avoir vainement tenté de déposer plainte, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises du Loir-et-Cher.

La jeune femme, qui garde des séquelles irréversibles, a pris place devant une dizaine de journalistes accompagnée de ses parents. Elle est restée sans réaction à l'arrivée de l'accusé, apparu le crâne rasé et en jogging dans le box, qui risque la perpétuité.

Le 13 décembre 2022, la jeune femme, alors âgée de 24 ans, se présente au commissariat de Blois pour porter plainte contre son ex-compagnon. Mais sur place, Chloé P., manager dans une pizzeria, est invitée par un fonctionnaire de police à revenir le lendemain.

Elle est retrouvée deux heures plus tard par les policiers, alertés par des voisins, laissée pour morte dans le couloir de son immeuble.

Pendant plusieurs semaines, Chloé P. est en réanimation, le pronostic vital engagé. Elle va rester deux mois dans le coma avec une ITT de 120 jours prononcée.

L'accusé, Marvin J., 27 ans, rencontré en août 2022 sur internet, est interpellé deux jours plus tard à son domicile en région parisienne.

Il a reconnu avoir été l'auteur de violences ce jour-là, notamment des coups de pieds dans le visage, mais en niant toute volonté de donner la mort.

Son avocat, Me Stéphane Rapin, a dit à l'AFP en amont de l'audience qu'il "contesterait" l'intention d'homicide.

L'homme a déjà été plusieurs fois condamné "notamment pour violences sur une ex-compagne", selon l'avocate de la victime, Me Isabelle Steyer, évoquant "quatorze" mentions à son casier judiciaire.

Chloé P., victime de violences, mais aussi d'insultes et de harcèlement, avait rompu avec Marvin J. quelques semaines avant les faits et préparé un dossier pour saisir la justice, selon ses proches.

Chloé P. souffre aujourd'hui de lésions cérébrales majeures, a perdu l'usage de son œil droit, présente des séquelles neurologiques majeures irréversibles et une lourde perte auditive.

Le policier qui a renvoyé chez elle la jeune femme, un major alors âgé de 55 ans, avait été suspendu à titre conservatoire dans un premier temps, puis mis à la retraite d'office en janvier 2024.

Le verdict est attendu vendredi.

