La Bourse de Paris monte de 0,23%, début de semaine peu animé

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris progresse légèrement lundi matin, au début d'une séance qui s'annonce peu animée en raison d'un jour férié en France et d'un agenda comportant seulement quelques prises de paroles de banquiers centraux américains.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 20,53 points à 8.188,03 points vers 09H35. Vendredi, il a terminé en recul de 0,26% et bouclé la semaine sur une baisse de 0,63%.

A New York, les indices boursiers ont terminé en ordre dispersé, vendredi, à l'issue d'une séance sans entrain, après des records enregistrés au cours de la semaine sur les Bourses américaine, française, allemande et britannique.

Le début de semaine s'annonce peu animé en l'absence d'indicateurs ou d'événements économiques majeurs. Le principal événement macroéconomique sera la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

"Il est difficile d'imaginer qu'il contiendra de nouveaux éléments, d'autant plus que depuis la réunion" ont été publiés les chiffres des prix à la consommation et des prix de gros, soulignent les analystes de Deutsche Bank. "Peut-être que la semaine chargée en prises de parole de membres de la Fed s'avérera plus intéressante", selon eux.

En effet, rien que lundi s'exprimeront le président de la Réserve fédérale (Fed) d'Atlanta, Raphael Bostic, le vice-président de la Fed chargé de la régulation financière, Michael Barr, le gouverneur de la Fed Christopher Waller et le vice-président de la Fed Philip Jefferson.

En plus des "Minutes" de la Fed, seront publiés mercredi l'inflation au Royaume-Uni et les résultats du géant américain de puces Nvidia.

"Souvenez-vous, l'année dernière à la même époque, la frénésie générale autour de l'intelligence artificielle a commencé au moment des résultats de Nvidia, quand l'action avait grimpé de plus de 20% ce jour-là et a maintenant triplé en 12 mois", rappellent les analystes de Deutsche Bank.

Jeudi seront divulgués les indices d'activité PMI de mai pour plusieurs pays de la zone euro et pour les Etats-Unis. Puis, vendredi, il sera question des chiffres définitifs de la croissance allemande au premier trimestre.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à dix ans se situe toujours autour de 3%.

Renault roule avec Luca de Meo

Luca de Meo va exercer un deuxième mandat de quatre ans à la tête de Renault, a confirmé le constructeur automobile vendredi, alors que la rémunération du dirigeant a été contestée par plus d'un quart de ses actionnaires.

Par ailleurs, les discussions ont échoué entre Renault et Volkswagen pour une éventuelle collaboration autour d'une voiture électrique d'entrée de gamme, a indiqué vendredi une source au sein du constructeur français.

L'action du constructeur automobile reculait de 0,32% à 50,04 euros.

Euronext CAC40