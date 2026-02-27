La Bourse de Paris lâche un peu de lest après ses records
Les autres grandes places européennes ont quasiment toutes connu le même trou d'air temporaire autour de 14h30. Le DAX 40 à Francfort a finalement grappillé 0,09%, à 25 312,11 points, et le FTSE 100 à Londres a progressé de 0,70%, 10 922,85 points.
Un agenda macro-économique chargé
La séance, particulièrement calme jusqu'à 14h30, s'est ensuite un peu animée avec la publication aux Etats-Unis, de l'indice des prix à la production de janvier qui a augmenté nettement plus que prévu. Attendu en hausse de 0,3%, il a finalement progressé de 0,5%. En données core , hors produits alimentaires et énergétiques, la différence est encore plus flagrante avec une progression de 0,8%, contre 0,3 espérée. Cet indicateur de l'inflation a contrarié les investisseurs car il laisse moins de marge de manoeuvre à la Réserve fédérale américaine pour assouplir sa politique monétaire.
Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'un statu quo de la Fed sur ses taux lors de sa réunion du 18 mars s'est légèrement renforcée après cette statistique macro-économique.
Selon Edmond de Rothschild Asset Management, "plusieurs membres de la Fed ont adopté un ton plus restrictif, rappelant la nécessité de disposer de preuves tangibles de désinflation avant toute baisse des taux".
Parmi les autres statistiques du jour, en France, l'Insee a confirmé une croissance de 0,2% du Produit intérieur brut au quatrième trimestre, après une progression de 0,5% sur les trois mois précédents.
Toujours dans l'Hexagone l'inflation a progressé de 0,7% en février selon des données préliminaires, là où les analystes tablaient sur une hausse de 0,5%. En rythme annuel, l'augmentation est de 1%, contre une prévision de 0,8%.
A l'inverse, en Allemagne, l'inflation a ralenti sur la même période sous l'effet d'une accentuation du repli des prix de l'énergie, montrent des données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.
Enfin, aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago a augmenté alors qu'un repli était attendu. Il s'est installé à 57,7 points, contre des attentes à 52 et un précédent à 54. A 57,7 points, il est à son plus haut niveau depuis mai 2022.
Une actualité micro-économique chargée
En France, l'actualité des entreprises étaient assez dense. Les investisseurs ont salué la bonne publication de résultats 2025 de Clariane. Le titre du spécialiste des maisons de retraites notamment a bondi de 7,56%, signant la plus forte hausse du SBF 120.
Bien orienté également bioMérieux s'est adjugé 3,73%, grâce à la présentation de ses comptes 2025 et objectifs 2026.
A l'inverse, les publications de Lisi, Valeo et Viridien ont été sanctionnées, leur titre perd respectivement 10,54, 3,27 et 9,39%.
En Europe, BASF a trébuché de 2%. Le chimiste allemand a été légèrement sanctionné pour des objectifs 2026 un peu trop conservateurs.
Enfin, WPP (-2,22%) enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Le groupe a annoncé un dividende final de 0,075 GBP par action contre 0,244 GBP en 2024. Le marché réagit mal à ces chiffres fragiles
Les tensions Etats-Unis/Iran reviennent sur le devant de la scène
En dépit de progrès "significatifs" selon le chef de la diplomatie d'Oman, des indices suggèrent qu'une intervention militaire est toujours sur la table.
L'ambassade américaine à Jérusalem a autorisé son personnel non essentiel à quitter Israël pour des raisons de sécurité. Pour les mêmes raisons, la Chine a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Iran et à ceux présents dans le pays à le quitter.
Face à ces inquiétudes, les prix du pétrole sont en nette hausse. A Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 2,25%, à 72,39 dollars, et le WTI à New York est en hausse de 2,20%, à 66,60 dollars.
Sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert (0,16%) et se négocie à 1,1822 dollar.
