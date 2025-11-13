 Aller au contenu principal
Foot: hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 lors de France-Ukraine
information fournie par AFP 13/11/2025 à 21:37

Minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, avant France-Ukraine, le 13 novembre 2025 aU Parc des Princes ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un hommage a été rendu, avant et pendant le match France-Ukraine, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris qui avaient fait 132 morts et plus de 350 blessés, jeudi au Parc des Princes.

Une minute de silence a été observée avant cette rencontre décisive pour les qualifications au Mondial-2026. A la 13e minute, les spectateurs ont allumé leurs téléphones portables tandis que la Tribune Boulogne se parait de tifos bleu-blanc-rouge avant que tout le stade n'entonne La Marseillaise.

Les joueurs et l'encadrement français portent par ailleurs l'insigne de la Fondation du Bleuet de France, qui aide les anciens combattants, les victimes de guerre et leurs familles.

Banderole en hommage aux 132 victimes des attentats du 13 novembre 2015, déployée pendant France-Ukraine, le 13 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Franck FIFE )

Mercredi en conférence de presse, le capitaine Kylian Mbappé avait souhaité saluer la mémoire des victimes des attentats au nom des Bleus.

"On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement. On veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'il y ait une qualification à la Coupe du monde qui se joue, il y a des choses bien plus importantes. Et la commémoration de cette journée en fait partie. On n'est pas déconnecté de ça", a expliqué Mbappé.

Guerre en Ukraine
Sport
