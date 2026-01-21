La Bourse de Paris finit en légère hausse après le discours de Trump à Davos

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse mercredi, après le discours à Davos du président américain Donald Trump, qui a réitéré son intention d'annexer le Groenland mais a exclu le recours à la force, ce qui a un peu rassuré les investisseurs.

Après avoir passé la première partie de la séance dans le rouge, le CAC 40 a fini proche de l'équilibre (+0,08%), quelque peu rassuré par les propos de Trump ayant affirmé qu'il n'utiliserait "pas la force" pour mettre la main sur le territoire autonome danois.

La veille, l'indice vedette avait perdu 0,23% à 8.044,23 points.

"Même si Trump n'a pas renoncé à ses ambitions" concernant le Groenland, "l'exclusion du recours à la force militaire pour atteindre son objectif a apporté un soulagement aux places financières du monde entier", explique Christine Molnar, analyste de CMC Markets.

"Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force", a assuré M. Trump dans son discours au Forum économique mondial de Davos.

Reste que dans son discours, il a violemment attaqué l'Europe et le Danemark, réaffirmant que seuls les Etats-Unis étaient en mesure de protéger le territoire arctique, tout en vantant la vigueur économique américaine.

"Le fait est qu'aucune nation ni groupe de nations n'est en position de pouvoir assurer la sécurité du Groenland en dehors des Etats-Unis. Nous sommes une grande puissance, beaucoup plus grande que ce que les gens comprennent. Je pense qu'ils l'ont découvert il y a deux semaines au Venezuela", a-t-il affirmé, reprochant aussi au Danemark de faire preuve d'"ingratitude".

En France, le premier ministre Sébastien Lecornu a engagé mardi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l'État pour 2026, premier d'une série de trois 49.3 qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février, sauf censure.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,53%, au même niveau que la veille.

Plus forte chute en séance pour Danone

Le cours de Danone a fortement chuté Paris mercredi, miné par un rappel de lait infantile par l'agence alimentaire de Singapour dans un contexte de rappel de laits d'autres marques.

Le titre a cédé 8,42% à 67,40 euros, après avoir perdu près de 12% à l'ouverture, selon l'agence économique Bloomberg, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en séance par le titre depuis l'introduction en Bourse de Danone en 1989.

Edenred et Pluxee décollent après une décision de justice favorable au Brésil

Edenred, société qui commercialise des tickets-restaurants, a décollé de 10,47% à 19,00 euros mercredi, après la suspension provisoire d'un décret réformant le secteur au Brésil, qui représente près de 10% de son activité.

Le titre de Pluxee, née d'une scission de l'activité "avantages aux salariés" de Sodexo début 2024, a lui pris 7,05% à 12,00 euros à la même heure.

