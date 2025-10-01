La Bourse de Paris fait du surplace après le blocage budgétaire aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a commencé la séance en faisant du surplace mercredi, après le blocage budgétaire aux Etats-Unis qui a conduit dans la nuit à la fermeture de nombreux services publics pour la première fois depuis sept ans.

Vers 10H00 locales, l'indice vedette CAC 40 stagnait (-0,08%) à 7.889,35 points (-6,59 points).

La veille, il avait terminé en légère hausse de 15,07 points, soit + 0,19%, à 7.895,94 points à la clôture.

"La fermeture fédérale est devenu réalité hier soir, plongeant Washington dans une paralysie budgétaire à l'entame de l'exercice fiscal" qui a mis plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, note John Plassard responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Pour Antoine Andreani, analyste marchés chez XTB France, "habitués aux blocages budgétaires, les marchés actions réagissent négativement à court terme". "Mais les investisseurs opportunistes restent en embuscade pour profiter de replis techniques".

John Plassard juge pour sa part que "les marchés restent partagés entre l'idée d'un épisode temporaire — chaque semaine amputant 0,2 point de croissance du PIB mais compensé à la réouverture — et le risque d'un blocage prolongé".

La conséquence immédiate pour les marchés sera le manque d'informations économiques avec, sans doute, le report de la publication des chiffres de l'emploi américain qui était prévu vendredi. Or, ces données sont cruciales pour évaluer les perspectives monétaires de la banque centrale américaine (Fed).

En attendant, les investisseurs se sont focalisés sur le rapport Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) pour le mois d'août, qui recense le nombre de créations de postes aux Etats-Unis et qui est ressorti meilleur que prévu mais dont le niveau reste "au plus bas depuis 2021", souligne Ipek Ozkardeskaya de Swissquote bank.

En France, l'Insee a annoncé mardi une accélération de inflation, qui a atteint 1,2% sur un an en septembre, mais elle reste plus faible qu'en Allemagne (+2,4%). L'indice des prix en zone euro sera publié mercredi.

Soitec change de dirigeant

Le titre du groupe de matériaux de semi-conducteurs français Soitec grimpait de 7,04% à 41,50 euros vers 10H00 heure de Paris. Son directeur général, Pierre Barnabé, a annoncé mercredi dans un communiqué sa décision de quitter son poste "pour des raisons personnelles" d'ici six mois.

Le dirigeant, qui avait pris ses fonctions à l'été 2022, quittera son poste fin mars 2026, après une période de transition.

Carmat flanche

La cotation de l'action de l'entreprise Carmat, conceptrice d'un coeur artificiel, reste interrompue. La liquidation judiciaire de la société est jugée "extrêmement probable" par sa direction alors qu'un tribunal doit se prononcer le 14 octobre.

Euronext CAC40