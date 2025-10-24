 Aller au contenu principal
CAC 40
8 200,92
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris évolue avec prudence, digérant résultats et indicateurs économiques
information fournie par AFP 24/10/2025 à 10:21

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en baisse vendredi, digérant résultats d'entreprises et indicateurs économiques, tandis que l'inflation américaine, attendue plus tard en séance, fournira des informations cruciales pour les marchés avant la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 reculait de 23,68 points (-0,29%) vers 09H55, à 8.202,10 points. Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points à la clôture.

"Les actifs financiers sont restés globalement stables depuis le début de la semaine, principalement guidés par l'accélération de la saison de publication des résultats des entreprises", pour le troisième trimestre, a noté Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM.

L'agenda économique sera toutefois "plus chargé à partir d'aujourd'hui (vendredi, NDLR) avec la publication des PMIs avancés d'octobre pour les pays développés et de l'inflation américaine de septembre", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la France, l'activité du secteur privé (PMI) s'est fortement contractée en octobre, pour le quatorzième mois d'affilée, selon le baromètre PMI Flash HCOB de l'agence de notation S&P Global et de la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice composite s'est replié à 46,8 en octobre, après 48,1 en septembre, au plus bas depuis huit mois et loin de la barre de 50 synonyme de stabilisation de l'activité.

Les regards des investisseurs se tourneront aussi vers la publication de l'indice américain des prix à la consommation (CPI) pour septembre, initialement attendu le 10 octobre mais dont la publication a été repoussée à cause de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown").

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français grimpait à 3,41%, contre 3,38% à la clôture jeudi. Son équivalent allemand était quant à lui à 2,60%, après 2,58% la veille.

Les investisseurs attendent aussi de prendre connaissance dans la soirée de la décision de l'agence de notation Moody's sur la France.

Une rétrogradation, ou au moins un abaissement de perspective, paraissent probables. Moody's sera la quatrième agence en un mois et demi à apprécier la note souveraine française, que les trois autres ont déjà abaissée d'un cran.

Accor en hausse

L'action du groupe hôtelier français Accor prenait 5,66% à 44,06 euros, au lendemain de la publication de ses résultats du troisième trimestre conformes aux attentes, les investisseurs saluant la révision en hausse de ses objectifs et la réflexion sur une cotation en Bourse de sa coentreprise Ennismore.

Euronext CAC40

Valeurs associées

ACCOR
44,5600 EUR Euronext Paris +5,57%
MOODY'S
479,410 USD NYSE +1,44%
NEXITY
9,4100 EUR Euronext Paris -8,28%
S&P GLOBAL
482,520 USD NYSE +0,62%
SANOFI
86,9400 EUR Euronext Paris +0,38%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

