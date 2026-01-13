La Bourse de Paris en timide baisse face aux pressions contre la Fed

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris évolue en timide baisse mardi, la prudence restant de mise pour les investisseurs face aux craintes autour de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) avec les menaces judiciaires contre l'institution et son président.

Vers 09H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 s'affichait en baisse de 0,21%, soit une perte de 17,18 points, pour s'établir à 8.341,58 points. La veille, le CAC 40 est resté stable (-0,04%), clôturant à 8.358,76 points.

Les investisseurs restent prudents après l'annonce du président de la Fed Jerome Powell que l'institution, qui subit les coups de pression de Donald Trump depuis plusieurs mois pour adopter une politique monétaire plus souple, était visée par une procédure du ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales à son encontre.

En rendant publique cette procédure, M. Powell a déclenché une foule de marques de soutien, tempérant la réaction des marchés.

Pour Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank, les marchés boursiers résistent surtout en raison de "l'opposition de plusieurs sénateurs républicains à l'initiative de Trump, ce qui soulève des doutes quant au succès de toute tentative visant à affaiblir l'indépendance de la Fed."

"Les enjeux sont trop élevés pour fermer les yeux: si la Réserve fédérale perd son indépendance, la stabilité de nos marchés et de l'économie dans son ensemble en souffrira", a écrit la sénatrice de l'Alaska Lisa Murkowski sur X. Comme son collègue Tom Tillis, elle prévient qu'elle n'adoubera aucun candidat de Donald Trump à un poste au sommet de la Fed tant que cette affaire perdurera.

"Les tentatives de Donald Trump pour forcer la Fed à adopter une posture plus accommodante sont jusqu'à présent restées sans effet", rappelle également Derren Nathan, responsable de la recherche actions de Hargreaves Lansdown.

Par ailleurs, "les acteurs du marché attendent (...) avec impatience le début officiel de la saison des résultats avec les données de JP Morgan et Delta Airlines" aux Etats-Unis, note Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Les investisseurs devraient aussi prêter attention plus tard dans la journée à la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de décembre aux Etats-Unis.

Airbus le vent en poupe

L'avionneur européen a déclaré lundi avoir livré 793 avions commerciaux en 2025, en hausse de 4% sur un an, mais reste nettement en deçà de son niveau de 2019, année de référence avant la crise du Covid-19, tandis que l'écart se resserre avec son principal concurrent, l'américain Boeing .

Vers 09H30 heure de Paris, l'action Airbus prenait 0,62% à 217,50 euros.

Euronext CAC40