La Bourse de Paris en léger repli malgré Safran
Pour mémoire, de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 a terminé la séance de la veille sur un recul de 1,6% à 6 833 points, tandis que le Dow Jones a lâché 1,3% à 49 452 points et que le Nasdaq 100 a abandonné 2% à 24 688 points.
Les regards braqués vers l'inflation américaine
Les regards seront braqués, en début d'après-midi, vers l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de janvier, attendu par le consensus en ralentissement à 2,5% en rythme annuel, après 2,7% en décembre 2025.
"Le rapport sur l'emploi plutôt satisfaisant pour janvier contraste avec les chiffres décevants de la consommation en décembre... et n'offre pas, pour l'instant, d'argument supplémentaire à la Fed pour procéder à de nouvelles baisses de taux", rappelle Alexandre Baradez.
"Avant la publication de ces chiffres d'inflation, le marché n'attend pas de nouvelle baisse de taux de la Fed avant juin. On verra donc si les chiffres d'inflation confortent ce scénario... ou pas", poursuit ce responsable de l'analyse marché chez IG France.
Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance ce matin d'une nouvelle estimation du PIB dans la zone euro au titre du 4e trimestre 2025, parue en croissance de 0,3% en toute première lecture fin janvier.
Safran se distingue après une publication annuelle solide
Du côté des valeurs à Paris, les opérateurs arbitrent entre les nombreuses publications dévoilées par les entreprises depuis la veille au soir, saluant en particulier celle de Safran qui prend la tête du CAC 40 avec un gain de près de 7%.
"2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense", commente son DG Olivier Andriès, qui met aussi en avant un nombre record de moteurs LEAP produits.
Non seulement le motoriste aéronautique a vu son résultat opérationnel courant augmenter de plus d'un quart l'année dernière, mais il a relevé ses ambitions à plus long terme, visant désormais un ROC de 7 à 7,5 milliards d'ici 2028.
Si les investisseurs réservent aussi un accueil favorable aux résultats annuels de Capgemini ( 3%), marqués par une hausse de 6% de son BPA normalisé, ils sanctionnent nettement celle de L'Oréal (-4%).
