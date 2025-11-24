 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les cinémas indépendants parisiens contraints de se réinventer pour survivre
information fournie par AFP 24/11/2025 à 10:46

Une salle du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une salle du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

C'était se renouveler ou fermer. Face à la baisse de la fréquentation, plusieurs cinémas indépendants parisiens ont misé sur l'innovation, en ouvrant de nouvelles salles ou en élargissant leurs activités, dans un acte pour survivre qu'ils décrivent comme "militant".

La capitale française reste championne du monde des salles obscures avec ses près de 80 cinémas, mais elle a perdu plusieurs établissements emblématiques ces dernières années.

Sur les Champs-Élysées, autrefois rendez-vous des cinéphiles, il ne reste plus qu'un seul cinéma, tous les autres ayant baissé le rideau au profit des boutiques de luxe et autres commerces touristiques.

En 2014, on comptait encore 1,9 million d'entrées vendues dans les cinémas de la mythique artère. Dix ans plus tard, seuls 133.000 tickets y ont été écoulés, selon les données du service Mission Cinéma de la ville de Paris, un organisme de soutien au septième art.

Une salle du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une salle du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'Élysées Lincoln, dans une rue transversale, a lui aussi vu son public diminuer. En 2019, ses patrons s'interrogent: faut-il "le fermer, le transformer ou en faire autre chose qu'un cinéma ?", explique à l'AFP Louis Merle, propriétaire avec son frère Samuel de l'établissement, ainsi que de deux autres cinémas.

- Espace "modulable" -

"Nous avons décidé qu'il resterait un cinéma parce que nous sommes passionnés, mais il fallait trouver un nouveau modèle économique", poursuit-il.

Après s'être rendus dans plusieurs pays, ils ont décidé de créer un cinéma "modulable". L'une de ses salles peut ainsi se transformer en salle de réception "en une heure", pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes.

Pour être en adéquation avec le quartier, très huppé, les propriétaires ont réalisé des rénovations haut de gamme et créé un "cinéma de luxe" avec un mobilier très léché.

L'entrée du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'entrée du cinéma Elysées Lincoln à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le coût d'une telle transformation est élevé, près de 2,3 millions d'euros, mais plusieurs institutions publiques ont apporté leur soutien.

"Il était inimaginable de voir un autre cinéma fermer sur les Champs-Élysées", estiment les deux frères, pour qui, maintenir la place de la culture sur la célèbre avenue est un acte "militant".

"Ils remplissent la mission d'animer leurs salles pour proposer une offre différente dans un quartier qui en a besoin", explique Sophie Cazes, déléguée de Mission Cinéma à la ville de Paris.

Le projet s'inscrit dans la tendance actuelle de transformation des cinémas en catégorie "premium", une gamme offrant un grand confort et une qualité visuelle et sonore élevée.

"Le public se fait de plus en plus rare. Il faut le séduire, lui offrir des conditions exemplaires d'accueil, de confort et de qualité de projection", affirme Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

En France, la fréquentation des cinémas a reculé d'environ 15% en 2025 par rapport à 2024, revenant au niveau des années 2000.

Paris tire cependant son épingle du jeu avec une moyenne de 8,03 entrées de cinéma par an et par habitant, contre 2,73 au niveau national, selon les chiffres du Centre national du cinéma (CNC).

- "Résister" -

L'entrée du cinéma Le Brady à Paris, le 6 mai 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'entrée du cinéma Le Brady à Paris, le 6 mai 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

D'autres cinémas indépendants ont fait le choix de réorganiser un espace déjà étroit pour ouvrir une nouvelle salle, afin d'augmenter le nombre de spectateurs.

Fabien Houi, gérant du Brady dans le 10e arrondissement, espère passer à 100.000 entrées par an (au lieu de 65.000 actuellement) grâce à l'ouverture d'une troisième salle de 34 places.

"Il faut dans la mesure de ses moyens, de ses possibilités, même en termes de place, toujours inventer des choses pour essayer d'exister", explique-t-il à l'AFP, couvert de poussière de travaux, au milieu du chantier inachevé.

Ouvrir une nouvelle salle alors que la fréquentation est en baisse pourrait paraître incongru. Mais l'expérience du Grand Action, situé en plein quartier latin, plaide pour l'initiative.

Avec sa nouvelle salle de 27 places (ouverte en 2022), la propriétaire Isabelle Gibbal-Hardy affirme avec satisfaction qu'elle a presque doublé le nombre de sorties par an et "la fréquentation a augmenté bien plus qu'espéré". Tout en continuant à défendre une offre de cinéma d'auteur.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Ubisoft Entertainment
    Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:26 

    L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios. À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, ... Lire la suite

  • LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Attendre un test du support
    RAMSAY GENERALE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank