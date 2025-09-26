La Bourse de Paris en hausse de 0,76%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 points. La veille, il a terminé en baisse de 32,03 points (-0,41%), s'établissant à 7.795,42 points à la clôture.

Bien que les actions françaises, comme ailleurs en Europe, soient en hausse vendredi, "le volume reste faible et les actions pourraient connaître une forte volatilité durant cette séance", estime Kathleen Brooks, analyste de XTB.

"Le sentiment de marché se détériore après que Donald Trump a annoncé une série de nouveaux droits de douane", a-t-elle poursuivi.

Le président américain a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 100% pour les médicaments et touchant également les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis.

Concernant les produits pharmaceutiques, "l'impact sur les pays exportateurs devrait être relativement limité. Les pays les plus dépendants des exportations pharmaceutiques vers les États-Unis se trouvent dans l'Union européenne, qui a déjà accepté un plafond de 15% sur tous les droits de douane", explique Neil Shearing, économiste de Capital Economics.

A la cote parisienne, le groupe pharmaceutique Sanofi grappillait 0,25% à 76,95 euros et Sartorius Stedim Biotech 0,52% à 172,65 euros vers 10H00, heure de Paris.

A l'agenda de la séance, les investisseurs attendent la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis, réputé être la jauge d'inflation préférée de la Fed.

Cet indice arrive après une série d'indicateurs encourageants sur l'économie américaine (croissance au deuxième trimestre meilleure qu'attendu, robustes commandes de biens durables, baisse des demandes d'allocations chômage), qui ont ébranlé la certitude des marchés quant à l'ampleur possible des baisses de taux ces prochains mois.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à 10 ans était à 3,60%, au même niveau qu'à la clôture de la veille, qui était "un plus haut depuis 2011 et "la crise de l'euro", soulignent des économistes de Deutsche Bank.

L'écart entre le taux d'emprunt à dix ans français et allemand a aussi touché la veille "son plus haut niveau de clôture depuis janvier (0,83 point de pourcentage d'écart, NDLR), le nouveau Premier ministre Lecornu tentant encore de faire adopter un budget réduisant le déficit dans une Assemblée nationale fragmentée", ont-ils poursuivi.

EssilorLuxottica en hausse

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé dimanche avoir obtenu de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine chargée de contrôler la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, une autorisation de mise sur le marché pour son verre correcteur "Essilor Stellest", conçu pour ralentir la progression de la myopie chez l'enfant.

Le titre avançait nettement, de 2,71% à 269,50 euros.

