Théâtres, églises rurales, moulins, phares... : 67.400 monuments non protégés sont dans un "état critique", selon la Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine recense au total 341.950 monuments -protégés ou non- sur le territoire national.

La cathédrale de Cahors (illustration) ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Quelque 67.400 monuments non protégés sont dans un "état critique" -en mauvais état ou en péril- en France métropolitaine, selon une estimation de la Fondation du patrimoine rendue publique vendredi 19 septembre.

Selon un recensement établi au 1er septembre, sur "environ 295.800 monuments patrimoniaux non protégés au titre des monuments historiques , environ 67.400 sont dans un état critique". La fondation qualifie de monument en "mauvais état" ceux qui nécessitent des travaux lourds de restauration. Ceux en "péril" sont ceux dont "l'état de dégradation est en évolution constante et présente un danger pour le bien ou les personnes".

La fondation liste par ailleurs 46.150 monuments protégés , ce qui porte son inventaire à environ 341.950 monuments, un recensement "non exhaustif" mais qui fournit "un ordre de grandeur robuste et prudent".

Ce recensement a été réalisé par la Fondation du patrimoine à partir de sa propre base de données, de l'inventaire général du patrimoine culturel, de l'observatoire du patrimoine religieux et d'OpenStreetMap, une carte collaborative mondiale, créée et enrichie par des contributeurs bénévoles.

Un intérêt du point de vue architectural, historique, paysager...

Le patrimoine non protégé est défini comme "l'ensemble des édifices, publics ou privés, qui ne bénéficient pas d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques , mais qui présentent un intérêt du point de vue architectural, historique, paysager ou de la mémoire collective des territoires". Il peut s'agir d'édifices religieux, de châteaux, de bâtiments agricoles (pigeonniers, granges...), de bâtiments industriels (moulins, fours à pains...), de lavoirs, ponts, phares, casernes, tours, écoles, mairies...

La fondation annonce également lancer un observatoire à l'occasion des journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end, "avec le ministère de la Culture et les principales associations de sauvegarde du patrimoine". L'observatoire fournira "une base (de données) collaborative régulièrement actualisée ainsi que des indicateurs clés" afin "d'alerter et mobiliser les décideurs et le grand public sur la nature et l'ampleur des besoins liés à ce patrimoine", précise la Fondation du patrimoine dans un communiqué.